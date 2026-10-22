ДМС автоматизувала оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень

Державна митна служба України (ДМС) запровадила механізм автоматичного митного оформлення імпортних та експортних міжнародних поштових і експрес-відправлень без їх фізичного пред’явлення митному органу та без участі посадових осіб.

Згідно з повідомленням відомства в телеграм-каналі в четвер, нова система спрямована на прискорення обробки значних обсягів посилок та оптимізацію логістичних процесів, зокрема в умовах воєнного стану. В основі механізму - поєднання автоматизованої системи управління ризиками, зокрема із застосуванням технологій штучного інтелекту (ШІ), а також опрацювання попередньої інформації фахівцями митниці. Для автоматичного оформлення встановлено додаткові критерії та більш суворі вимоги.

Рішення про оформлення приймаються автоматично після подання електронних відомостей. Це дає змогу зосередити увагу митників на аналізі інформації та випадках, які потребують додаткового контролю чи фахового втручання.

У ДМС додали, що розробка та впровадження нового підходу відбувалися за участі Київської та Львівської митниць. Зокрема, київські фахівці надали пропозиції щодо організації процесів, а перші випадки автоматичного оформлення відправлень вже зафіксовано в зоні діяльності Львівської митниці.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 жовтня з третьої спроби ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №16051-1 щодо змін до Податкового кодексу про оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі, які скасовують пільгу зі звільнення від податку для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150.

Реалізація положень закону у пакеті з ухваленими в той же день змінами до Митного кодексу (законопроєкт №15460) є умовою надання Україні чергового траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд. В рамках оновленого меморандуму з МВФ Україна мала прийняти цей закон до липня 2026 року, а у початковому варіанті – до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано.

Закон передбачає запровадження особливих правил оподаткування ПДВ операцій з дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), що ввозяться в міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу фізичних осіб, вартістю до EUR150, де відповідальними за нарахування та сплату податку визначено підприємства електронного інтерфейсу або їх посередників.

Водночас зберігається звільнення від ПДВ для невеликих партій некомерційного характеру вартістю до EUR45, які надсилаються від фізичних осіб фізичним особам без оплати, а також для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до EUR150 та товарів для безпеки й оборони (енергетичного обладнання й товарів для сил оборони).

Під час розгляду документів міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що норми законів почнуть застосовувати з 1 липня 2027 року, після технічного впровадження автоматизованої сплати податків міжнародними маркетплейсами.