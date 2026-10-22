Кабмін дозволив приватному бізнесу будівництво підземних виробничих приміщень для потреб оборони

Кабінет міністрів України дозволив приватному бізнесу будівництво підземних виробничих приміщень для потреб оборони, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Уряд ухвалив низку рішень для оборонно-промислового комплексу. Перше – це залучення приватного бізнесу для будівництва підземних виробничих приміщень для потреб оборони. На практиці це означає, що відсьогодні приватні компанії можуть будувати і в майбутньому здавати в оренду або продавати такі об'єкти підприємствам, які безпосередньо виробляють зброю. Це спростить і збільшить кількість необхідних площ, особливо на фоні інтенсифікації російських ударів", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Ще одним рішенням уряд запровадив механізм, за яким комплектування для виробництва озброєння, оплаченого міжнародними партнерами, можна ввозити зі звільненням від ввізного мита та ПДВ.

"Дуже важливо, що для бізнесу ми спрощуємо і в рази скорочуємо процедуру огляду та митного оформлення товарів через "єдине вікно", – додав він.

У Міністерстві оборони додали, що строки будівництва, умови використання та порядок передачі побудованих об’єктів визначатимуться договорами між інвесторами та оборонними підприємствами. Водночас щонайменше 25% площі має бути надано саме оборонному сектору.

Зазначається, щоб девелопери могли скористатись механізмом, необхідно буде укласти угоди, зокрема, з резидентами Defence City, виконавцями державних контрактів та підприємствами, визначеними Міноборони критично важливими у сфері ОПК.

У відомстві вважають, що ухвалені зміни дадуть змогу залучати небюджетні кошти до створення захищеної оборонної інфраструктури, прискорити створення і масштабування виробничих потужностей та спростити релокацію підприємств ОПК.