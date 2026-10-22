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ПриватБанк запустив Open Banking у "Приват24" для фізосіб і ФОП

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ПриватБанк запустив сервіс відкритого банкінгу (Open Banking) у застосунку "Приват24" для фізичних осіб та у вебверсії "Приват24 для бізнесу" для фізосіб-підприємців (ФОП), повідомила пресслужба фінустанови.

"Для фізичних осіб це змінить досвід користування фінансовими застосунками, адже всі рахунки та персональні фінанси зібрано в одному "Приват24", коли для ФОП – це можливість спростити облік операційних витрат у "Приват24 для бізнесу", – зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Сервіс дає змогу за згодою користувача додавати рахунки інших банків, переглядати їхні баланси та історію операцій, поповнювати картки й здійснювати перекази. ФОП у "Приват24 для бізнесу" можуть контролювати операції за своїми бізнес-рахунками в інших банках та проводити платежі.

Наразі фізичні особи можуть підключити у "Приват24" рахунки Універсал Банку, зокрема, monobank, ПУМБ, А-Банку та банку "Глобус". У "Приват24 для бізнесу" доступне підключення рахунків Універсал Банку, зокрема, monobank.

У банку зазначили, що перелік установ поступово розширюватиметься у міру їх інтеграції з технологією відкритого банкінгу.

Як повідомлялося, постанова Нацбанку №80, що передбачила доступ авторизованих сторонніх надавачів до інформації про рахунки клієнтів лише за їхньою згодою, набрала чинності 1 серпня 2025 року.

Протягом наступних 12 місяців регулятор не застосовував заходів впливу за порушення вимог щодо постійного доступу до рахунків і налаштування спеціалізованих інтерфейсів.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року становили 983,82 млрд грн (22,8% від загального обсягу).

За підсумками першого півріччя 2026 року кількість активних клієнтів-фізосіб банку становила 18 млн, користувачів "Приват24" – 13,7 млн, бізнес-клієнтів – 950 тис.

Автори

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · економіка
#приватбанк #openbanking
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