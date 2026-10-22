Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Транзит зернових та олійних з України у вересні через Молдову зріс на 60%, Словаччину – на 62%, Угорщину – на 9%

2 хв читати
Додати як джерело
Транзит зернових та олійних з України у вересні через Молдову зріс на 60%, Словаччину – на 62%, Угорщину – на 9%

Транзит зернових та олійних з України через сусідні Молдову, Словаччину та Угорщину у вересні сумарно збільшився порівняно із серпнем на 46,5%, але основний приріст прийшовся на Молдову та Словаччину, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький журналістам у Києві.

Згідно з його даними, через Молдову зростання транзиту склало 59,7% – до 107 тис. тонн у вересні з 67 тис. тонн у серпні, через Словаччину – 61,5%, до 336 тис. тонн з 208 тис. тонн, через Угорщину – 8,5%, до 115 тис. тонн зі 106 тис. тонн.

"Збільшення можливо, наскільки – будемо дивитися. Працюємо по всіх напрямках", – наголосив Висоцький.

В той же час він не став давати прогнозів.

"Будемо кожного місяця казати, який був результат по факту", – зазначив міністр.

Щодо шансів на відкриття зернового морського коридору глава Мінагрополітики констатував, що "ніяких сигналів від партнерів на сьогодні, які можна було би сприймати, як такі, щоб могли б мати якийсь горизонт планування, нема".

"Ситуація незмінна – не більше, не менше", – сказав Висоцький.

Раніше міністр повідомляв, що у вересні Україні вдалося експортувати 2,4 млн тонн агропродукції, або 46% того, що мало би бути експортовано, з них зернові – 1,4 млн тонн, або 38%, олійні – 444 тис. тонн, або 83%, олія – 311 тис. тонн, або 64%, шроти – 280 тис. тонн, або 46% потенційного необхідного експорту.

Автори

Редактор · від економіки до політики
Редактор · економіка
#зернові #транзит #сусіди #олійні_культури
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про "чудову розмову" у суботу із головою Національного бан…

Читати
Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання…

Читати