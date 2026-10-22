Транзит зернових та олійних з України у вересні через Молдову зріс на 60%, Словаччину – на 62%, Угорщину – на 9%

Транзит зернових та олійних з України через сусідні Молдову, Словаччину та Угорщину у вересні сумарно збільшився порівняно із серпнем на 46,5%, але основний приріст прийшовся на Молдову та Словаччину, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький журналістам у Києві.

Згідно з його даними, через Молдову зростання транзиту склало 59,7% – до 107 тис. тонн у вересні з 67 тис. тонн у серпні, через Словаччину – 61,5%, до 336 тис. тонн з 208 тис. тонн, через Угорщину – 8,5%, до 115 тис. тонн зі 106 тис. тонн.

"Збільшення можливо, наскільки – будемо дивитися. Працюємо по всіх напрямках", – наголосив Висоцький.

В той же час він не став давати прогнозів.

"Будемо кожного місяця казати, який був результат по факту", – зазначив міністр.

Щодо шансів на відкриття зернового морського коридору глава Мінагрополітики констатував, що "ніяких сигналів від партнерів на сьогодні, які можна було би сприймати, як такі, щоб могли б мати якийсь горизонт планування, нема".

"Ситуація незмінна – не більше, не менше", – сказав Висоцький.

Раніше міністр повідомляв, що у вересні Україні вдалося експортувати 2,4 млн тонн агропродукції, або 46% того, що мало би бути експортовано, з них зернові – 1,4 млн тонн, або 38%, олійні – 444 тис. тонн, або 83%, олія – 311 тис. тонн, або 64%, шроти – 280 тис. тонн, або 46% потенційного необхідного експорту.