Повністю знищено магазин JYSK на Почайні

Внаслідок російської атаки у четвер знищено магазин JYSK на Почайні, постраждалих немає, повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.

"На жаль, сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Києва було знищено ще один магазин JYSK – на Почайні. Магазин вигорів до тла", – написав він у Лінкедин.

За його словами, серед хороших новин: працівники та покупці не постраждали.

"Усі замовлення клієнтам будуть доставлені. Усі працівники збережуть свої робочі місця та продовжать роботу в інших магазинах мережі. Ми продовжуємо розвиватися: сьогодні підпишемо одну нову угоду оренди, завтра – ще одну", – наголосив Іваниця.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на столицю у ніч на четвер руйнувань зазнав гіпермаркет "Епіцентр" та "Рітейл Парк Почайна", де найбільших пошкоджень зазнали приміщення магазинів Jysk, Puma, Colin's, НП та офіс Nhood Ukraine, яка є керуючою компанією ритейл-парку.