Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Повністю знищено магазин JYSK на Почайні

1 хв читати
Додати як джерело

Внаслідок російської атаки у четвер знищено магазин JYSK на Почайні, постраждалих немає, повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.

"На жаль, сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Києва було знищено ще один магазин JYSK – на Почайні. Магазин вигорів до тла", – написав він у Лінкедин.

За його словами, серед хороших новин: працівники та покупці не постраждали.

"Усі замовлення клієнтам будуть доставлені. Усі працівники збережуть свої робочі місця та продовжать роботу в інших магазинах мережі. Ми продовжуємо розвиватися: сьогодні підпишемо одну нову угоду оренди, завтра – ще одну", – наголосив Іваниця.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на столицю у ніч на четвер руйнувань зазнав гіпермаркет "Епіцентр" та "Рітейл Парк Почайна", де найбільших пошкоджень зазнали приміщення магазинів Jysk, Puma, Colin's, НП та офіс Nhood Ukraine, яка є керуючою компанією ритейл-парку.

Автор

Редактор · економіка
#почайна #київ #jysk #знищення
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про "чудову розмову" у суботу із головою Національного бан…

Читати
Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання…

Читати