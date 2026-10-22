АМКУ дозволив PZU придбати СК "MetLife" за умови захисту страхових посередників і клієнтів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив польській Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) набути контроль над ПрАТ "МетЛайф" за умови виконання поведінкових зобов'язань щодо страхових посередників і чинних клієнтів компанії.

Як повідомляється на сайті комітету, АМКУ встановив, що сукупна частка учасників концентрації на ринку класичного накопичувального страхування життя перевищує 35%, а угода може обмежити конкуренцію, зокрема, через створення перешкод для доступу конкурентів до мережі страхових посередників.

Комітет також вказав на ризик погіршення становища дистриб'юторів страхових продуктів, зокрема, через нерівні умови виплати комісійної винагороди або нав'язування їм додаткових зобов'язань.

У межах взятих зобов'язань, учасники концентрації не застосовуватимуть різні ціни чи інші умови до рівнозначних договорів зі страховими посередниками без об'єктивних причин, а також не обумовлюватимуть укладення договорів прийняттям зобов'язань, не пов'язаних із їх предметом.

Вони також не мають перешкоджати конкурентам у доступі до мережі страхових посередників або усувати їх з ринку.

Окремі зобов'язання стосуються клієнтів "МетЛайф" за договорами класичного накопичувального страхування життя. Після завершення угоди має бути забезпечено безперервність і якість страхових послуг та повне виконання зобов'язань за договорами класичного накопичувального страхування життя, зокрема за страховими випадками, що настали до завершення концентрації.

Водночас мають бути збережені асортимент і доступність страхових продуктів, які існували до угоди, а також рівень інновацій, персоналізації продуктів та умови і якість обслуговування.

АМКУ повідомив, що під час розгляду угоди опитав конкурентів PZU і "МетЛайф", а також Національний банк України як регулятора страхового ринку, та проаналізував структуру ринку класичного накопичувального страхування життя, роль страхових посередників і можливий вплив концентрації на конкуренцію та споживачів.

Як повідомлялося, PZU у квітні 2026 року уклала угоду з MetLife Global Holding Company II GmbH про придбання 100% акцій ПрАТ "МетЛайф". Завершення угоди очікується наприкінці 2026 року або на початку 2027 року та потребує також погодження Національного банку України.

ПрАТ "МетЛайф" працює в Україні з 2002 року і є одним із найбільших учасників ринку страхування життя. За перше півріччя 2026 року компанія зібрала 1,599 млрд грн страхових премій, що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.