Decathlon повідомив про тимчасове закриття магазину на Почайній та призупинку онлайн-замовлень

Внаслідок балістичного удару пошкоджено "Decathlon Почайна", ритейлер повідомив про тимчасове закриття цього магазину на Почайній та призупинку опрацювання онлайн-замовлень.

"В ніч з 21 на 22 жовтня в наслідок балістичного удару постраждав наш магазин "Decathlon Почайна". З міркувань безпеки та для проведення відновлювальних робіт магазин тимчасово не працює", – повідомив ритейлер у соцмережах.

У компанії наголосили, що всі онлайн-замовлення опрацьовувалися та відправлялися саме з Почайної.

"Тому через закриття магазину ми наразі не зможемо з вами зв'язатися щодо замовлень, які були оформлені 21 жовтня 2026 року. Наша команда вже робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити безпечну й комфортну роботу магазину. Ми одразу повідомимо, як тільки магазин на Почайній буде відкритий та ми знову зможемо робити відправки замовлень", – наголосили у компанії.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на столицю у ніч на четвер руйнувань зазнав гіпермаркет "Епіцентр" та "Рітейл Парк Почайна", де знаходиться "Decathlon Почайна".

Один із найбільших роздрібних ритейлерів спортивних товарів у світі Decathlon SA має понад 1900 магазинів у 82 країнах. Власниками компанії є родина Мюльє (також контролюють мережу Auchan, Leroy Merlin та ін.) За підсумками 2025 року чистий обсяг продажів компанії EUR16,8 млрд; частка цифрових продажів (електронна комерція, замовлення через магазини, зовнішні маркетплейси) – 20,2%.

В Україні працює з весни 2019, наразі у мережі три офлайн-магазини Decathlon (усі – у Києві), а також офіційний інтернет-магазин decathlon.ua.