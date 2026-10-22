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Економіка

Внаслідок російської атаки пошкоджені гіпермаркет "Епіцентр" та "Рітейл Парк Почайна"

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Внаслідок російської атаки пошкоджені гіпермаркет "Епіцентр" та "Рітейл Парк Почайна"
Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок російської атаки на столицю у ніч на четвер руйнувань зазнав гіпермаркет "Епіцентр" та "Рітейл Парк Почайна".

Згідно з опублікованими ЗМІ фотографіями, найбільших пошкоджень зазнали приміщення магазинів Jysk, Puma, Colin's, НП та офіс Nhood Ukraine, яка є керуючою компанією ритейл-парку.

У Nhood Ukraine агентству "Інтерфакс-Україна" поки відмовились надати коментар стосовно втрат.

Як повідомили агентству у пресслужбі Auchan, фасад та вхідна група магазину Auchan Почайна зазнали незначних ушкоджень, магазин працює у штатному режимі.

За даними пресслужби Київської міської прокуратури, внаслідок комбінованої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет, влучання зафіксовані у Голосіївському, Оболонському, Печерському, Святошинському та Дніпровському районах Києва. Станом на 9.30 ранку відомо про одного загиблого у Дніпровському районі. Загалом у Києві постраждали 24 людини. Серед них п'ятеро  неповнолітніх та двоє малолітніх дітей. У них гостра реакція на стрес, 16-річний хлопець у лікарні із закритою черепно-мозковою травмою.

Як повідомлялось, за останні дні ворог атакував вже кілька об'єктів "Епіцентру". Зокрема, 19 жовтня реактивний "шахед" вдарив по території "Епіцентру" у Ковелі Волинської області, де постраждали складські приміщення, 20 жовтня зазнав удару торговельний центр у Первомайську на Миколаївщині та Дубно на Рівненщині, вночі 21 жовтня – в Умані.

Автор

Редактор · економіка
#війна #епіцентр #тц
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