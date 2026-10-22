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Економіка

Мінагрополітики очікує врожай соняшника до 12 млн тонн, сої – до 4 млн тонн, кукурудзи може бути менше 30 млн тонн

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Мінагрополітики очікує врожай соняшника до 12 млн тонн, сої – до 4 млн тонн, кукурудзи може бути менше 30 млн тонн

Врожай сої цього року очікується на рівні 3,7-4 млн тонн, соняшнику – 11,5-12 млн тонн, але ближче до верхнього рівня цього діапазону, повідомив міністр аграрно політики та продовольства Тарас Висоцький журналістам.

"По сої, думаємо, що буде 4 (млн тонн), соняшнику теж думаємо, що буде 12 (млн тонн). Тобто ми можемо говорити про 20 млн тонн олійних культур", – зазначив міністр, нагадавши, що врожай ріпаку склав 4 млн тонн.

За його словами, оцінка врожаю сої по верхньому рівню пояснюється тим, що площі під цією культурою є більшою за декларовану.

Висоцький уточнив, що по соняшнику зібрано вже з 80% площ, по сої – з понад 85% площ, тож до кінця жовтня збір буде фактично завершений.

Щодо кукурудзи, то, за його словами, наразі зібрано понад 20% площ, але базовий прогноз у 30 млн тонн може бути скоригований вниз через меншу врожайність.

"В кукурудзі складно робити прогноз… Багато є сигналів з багатьох регіонів, що врожайність по факту збору, наприклад, на Чернігівщині, яка дуже важлива по кукурудзі, суттєво нижча, ніж планувалося", – пояснив міністр.

Він зазначив, що більш реалістично врожай можна буде оцінити, коли збір досягне 50-60% площ.

"Поки що ми орієнтуємося на 30 млн тонн, але не виключаємо, що ця цифра може бути скоригована в сторону зменшення. Ну, скажемо, 25 млн тонн гарантовано буде, з нашої точки зору", – підсумував Висоцький.

Він нагадав, що збір пшениці та ячменю завершені, їх врожай склав 25,5 млн тонн та 6 млн тонн відповідно.

Автори

Редактор · від економіки до політики
Редактор · економіка
#врожай #прогноз
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