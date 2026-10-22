Повторний продаж націоналізованого "Глухівського кар'єру кварцитів" за півціни зірвався через відсутність покупців

Повторний аукціон з продажу ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" (с. Баничі, Шосткинський р-н, Сумська обл.) та 22 об'єктів нерухомого майна, які були підконтрольні російському олігарху Олегу Дерипасці, не відбувся через відсутність учасників попри зниження ціни до 49,32 млн грн – вдвічі порівняно із дебютним аукціоном місяць тому.

Як йдеться у повідомлені на сайті "Прозорро. Продажі", до завершення прийому заявок о 20:00 у середу жоден інвестор так і не подався на аукціон.

Голова ФДМУ Дмитро Наталуха, запрошуючи інвесторів до участі у приватизації "Глухівський кар'єр кварцитів", зміст кремнію у кварцитах якого сягає 99%, зазначив можливість зниження ціни продажу цього пулу, бо це підсанкційний актив.

У Фонді агентству "Інтерфакс-Україна" пояснювали, що якщо перший аукціон не відбувся, то на повторному англійському аукціоні стартова ціна знижується відразу на 50%. У випадку, якщо і він виявиться невдалим, то далі вже проходить голландський аукціон із можливістю ще більшого зниження ціни.

Як повідомлялося, у лютому 2023 року ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції України про передання у державну власність підприємств, які належали Дерипасці. "Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" і "Жежелівський кар'єр". Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн", – йшлося тоді у повідомленні Служби безпеки України.

За словами Наталухи, продаж Миколаївського глиноземного заводу планується на перший квартал наступного року.

Згідно із даними ресурсу YouControl, якщо у 2025 році "Глухівський кар'єр кварцитів" мав 0,16 млн грн виручки та 9,54 млн грн чистого збитку, то за перше півріччя цього року виручка в нього була відсутня, а чистий збиток склав 5,78 млн грн.