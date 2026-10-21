Експорт агропродукції з України скоротився на 50-60% через логістичну кризу – представник "Нібулон"

Загальногалузеві темпи експорту української агропродукції на сьогодні скоротилися на 50-60% від потенційних обсягів через суттєве ускладнення та подорожчання логістики, тоді як одному з найбільших українських агроекспортерів – ТОВ "СП "Нібулон" вдалося утримати поточне щомісячне зниження на рівні 25-30%, повідомив директор із торгівлі аграрної компанії "Нібулон" Володимир Славінський.

"Щодо нашої компанії, то наші місячні темпи експорту на сьогодні скорочуються, скажімо так, порівняно з минулорічними чи тим, що було до червня, десь на 25-30%, що ми вважаємо непоганим результатом і маємо потенціал до нарощування. Але загалом по галузі темпи зниження сягають 50-60% від того, якими мали б бути сьогодні", – зазначив він під час панельної дискусії, присвяченої аграрному секторі на четвертому щорічному експортному форумі "Економічної правди" у Києві в середу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за оцінкою "Нібулону", через зниження темпів Україна наразі експортує лише близько 2 млн тонн агропродукції на місяць за потенціалу в 5-6 млн тонн за нормальної економіки, що суттєво шкодить фінансовій спроможності агровиробників та їхній здатності забезпечувати операційну діяльність і посівну кампанію.

Славінський наголосив, що логістика через Дунай та альтернативні сухопутні маршрути за останні роки суттєво ускладнилися і подорожчали. Зокрема, оскільки аграрії з центральних регіонів не мають змоги самостійно організовувати складну логістику до європейських портів чи залізничних станцій, логістичні функції повністю лягли на великі компанії та трейдерів.

"Аби тримати темпи відвантаження та добових поставок на стабільному рівні, компанія витрачає на сьогодні практично на 20% і більше оборотного капіталу на логістику. Вартість логістики морського судна зросла у п'ять разів – до $100 замість $20, а період доставки збільшився з 7 до 30 днів. Це означає, що в транзиті перебуває набагато більше товару, а кошти в транзиті є значно дорожчими", – розповів він.

Для подолання проблем "Нібулон" ініціює створення механізму державних та міжнародних фінансових гарантій, який дав би змогу українському бізнесу отримувати оперативне фінансування у західних банках за адекватними відсотковими ставками.

Серед інших критичних проблем дунайської та морської логістики представник "Нібулону" назвав кадровий дефіцит і відсутність практичної можливості для українських моряків отримувати кваліфікаційні "дунайські документи", через що українським компаніям вигідніше змінювати прапор на флоті, ніж працювати під українським. Крім того, розширенню сухопутного експорту залізницею та автотранспортом заважають високі тарифні ескалації та обмеження з боку сусідніх країн ЄС.

Водночас у компанії зауважили, що українські агровиробники вже довели свою здатність швидко адаптуватися до надскладних умов, однак подальша динаміка галузі залежатиме від доступності фінансового капіталу та системної підтримки з боку держави та міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, через обмеження роботи чорноморських портів близько половини українського аграрного експорту (приблизно 32 млн тонн продукції орієнтовною вартістю близько $10 млрд) опинилося під ризиком. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький у жовтні 2026 року обговорив із послом Туреччини в Україні Фатмою Джерен Язган можливість допомоги Анкари у відновленні безпечного та стабільного судноплавства у Чорному морі, наголосивши, що альтернативні маршрути (Дунай, залізниця, автотранспорт) не здатні повністю замінити морський експорт, а тривалі обмеження призведуть до скорочення посівних площ.

Крім того, за даними консалтингової компанії Spike Brokers, у вересні 2026 року підвіз зерна залізницею до українських портів впав на 38,6% порівняно із серпнем – до 177,6 тис. тонн. Зокрема, доставку зерна до портів "Великої Одеси" скоротили на 46,5% (до 35 тис. тонн), а до експортного Ізмаїла – на 42,3% (до 42,6 тис. тонн). Загалом у вересні Україна експортувала 3,035 млн тонн агропродукції (групи 01-24 УКТ ЗЕД) на суму $1,563 млрд, з яких на зернові (пшениця, кукурудза, ячмінь) припало 1,481 млн тонн. При цьому частка сухопутних переходів продовжує зростати – у вересні через них було спрямовано 664,5 тис. тонн, або близько 85% усіх експортних залізничних перевезень зерна.