Бюджетний комітет рекомендував проєкт держбюджету-2027 до І читання з 90 висновками

Комітет Верховної Ради з питань бюджету після розгляду 5236 депутатських правок до урядового проєкту державного бюджету України на 2027 рік врахував 90 бюджетних висновків, серед яких доручення уряду опрацювати питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців та заборонити виплату "Національного кешбеку" за рахунок 9,4 млрд грн бюджетної програми на підтримку розвитку виробництва та підприємництва.

"Очікуємо розгляд проекту державного бюджету у першому читанні орієнтовно 28 жовтня", – написала за результатами 9-годинного засідання комітету у середу його голова Роксолана Підласа у Facebook.

За її словами, у сфері оборони уряд також має опрацювати до другого читання можливість подвоєння обсягу державних гарантій для підприємств ОПК – до 60 млрд грн, збільшення видатків на будівництво та придбання житла для військових ЗСУ та створення нової субвенції місцевим бюджетам для забезпечення центрів підготовки громадян до національного спротиву.

У сфері освіти і науки, зазначила Підласа, комітет ініціював додаткові майже 27 млн грн оплати праці педагогів, які проводять НМТ, та збільшення залишків освітньої субвенції до спецфонду Міносвіти з подальшим спрямуванням на оперативні освітні потреби під час року. Він також доручив уряду розглянути можливість збільшення субвенції місцевим бюджетам на майстерні для закладів професійної та фахової передвищої освіти і на укриття в школах та садочках, а також на енергонезалежність закладів освіти. Серед інших пропозицій у цій сфері – збільшити на 700 млн грн видатки для наукової діяльності установ Національної академії наук, додати 10 млн грн для Української академії лідерства та знайти кошти на пілотний проект реформи оплати праці вчителів.

У сфері охорони здоров'я, як написала голова комітету, пропонується додати 150 млн грн на закупівлю лікарських засобів для аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань, а також відшукати кошти на ліки для пацієнтів з ахондроплазією та м'язовою дистрофією Дюшена, на медичні вироби для Клінічної лікарні "Феофанія" та на проведення остеоінтегративного протезування ветеранів.

Щодо місцевих бюджетів та регіонального розвитку, то, як це було і у попередні роки, згідно бюджетних висновків уряд має опрацювати питання зарахування 4% податку на доходи фізосіб (крім військового ПДФО) до бюджетів громад та відповідно збалансувати цю поправку, оскільки держбюджет втрачає 18,2 млрд грн. Окрім того комітет доручив Кабміну розглянути можливість не вилучати реверс з місцевих бюджетів, що потягне за собою втрати ще 19,2 млрд грн, та збільшити ресурс для Державного фонду регіонального розвитку принаймні на 2 млрд грн.

Окрім того комітет рекомендував уряду для розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2027 рік використовувати дані Держстату про чисельність наявного населення громади (а не Державної міграційної служби), а ВПО – за даними Мінсоцполітики. Серед інших пропозицій у цій сфері – додати 118 млн грн до субвенції місцевим бюджетам на виконання повноважень районними радами, збільшити видатки на компенсацію за знищене житло, а також вишукати ресурс для завершення проектів у сфері освіти та охорони здоров'я, розпочатих у попередні роки коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії,

Для підтримки економіки, як зазначила Підласа, пропонується додатково спрямувати на гуманітарне розмінування 100 млн грн, вивчити питання доцільності "Національного кешбеку" за державні кошти та дозволити у 2027 році на аукціонах великої приватизації знижувати стартову ціну, щоб нарешті продати збиткові активи, наприклад, ОПЗ та "Сумихімпром".

Окрім того у цій сфері запропоновано збільшити з 50% до 75% компенсацію сільгоспвиробникам вартості будівництва (реконструкції) тваринницьких ферм для утримання корів, кіз та овець та об'єктів з переробки молока, опрацювати питання підтримки виробників з територій ризикованого землеробства через бойові дії та фермерів та започаткувати новий напрям державної підтримки для перевезення сільгоспродукції з прифронтових територій на безпечні території.

Також серед ініціатив комітету компенсація шкоди, заподіяної внаслідок війни, фрахтувальникам, операторам та власникам суден та збільшення програми страхування воєнних ризиків, на яку зараз передбачено всього 1 млрд грн по загальному фонду.

"У сфері соціального захисту (з того що реалістично): доручаємо уряду провести інвентаризацію законодавчих актів, в яких прожитковий мінімум та мінімальна зарплата використовуються для розрахунку складових оплати праці та штрафів та інших виплат – це потрібно, щоб відв'язати всі виплати від ПЖМ (прожитковий мінімум) і МЗП (мінімальна зарплата) та мати можливість привести ці величини у відповідність до реальності", – додала Підласа.

Нарешті вона зазначила, що у сфері державного управління уряду доручено розглянути можливість збільшити видатки Міністерства закордонних справ для закордонних дипломатичних установ та передбачити кошти для митниці на ремонт сканерів.

Як повідомлялося, урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає доходи на наступний рік в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік. Загальний обсяг видатків запропонований на рівні 7,27 трлн грн, що на 864,9 млрд грн, або на 13,5% перевищує показники держбюджету-2026.