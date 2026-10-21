Sky Bank акредитував ЖК Wings у Львові за державною програмою "єОселя"

Sky Bank акредитував житловий комплекс ЖК Wings (Львівська обл, Сокольники, вул. Героїв Крут, 6в) для придбання квартир за державною програмою "єОселя", повідомив член правління Sky Bank Володимир Чорненький.

"Раді продовжувати співпрацю з нашим надійним партнером-девелопером – "Інтергал-Буд". Для нас лідерство в іпотеці первинного ринку України – це не лише результати кредитування. Це насамперед нові можливості для клієнтів, розвиток партнерств і підтримка українського будівництва. Розширюємо вибір. Наближаємо мрію про власне житл", – написав він у Facebook.

За даними "Укрфінжитла", Sky Bank видав за весь час дії програми 1456 кредитів, при цьому займає друге місце у сегменті первинного ринку з 1133 або 27,4% пільгових іпотек у об'єктах, що будуються.

ЖК Wings у передмісті Львова складатиметься з чотирьох восьмиповерхових будинків комфорт-класу, які зводять за монолітно-каркасною технологією. У першому та другому будинках 225 квартир, проєктом передбачено підземний паркінг на 196 машиномісць. Анонсоване введення цих будинків – перший квартал 2027 року.

За даними "Укрфінжитла", у "Інтергал-Буда" акредитовано чотири проєкти, що будуються, окрім ЖК Wings є можливість обрати житло за пільговою іпотекою у львівському Mhouse та київських Polar Park та Sky Avenue. Також "єОселя" доступна у всіх введених в експлуатацію проєктах.

Девелоперська компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2025 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію близько 195 тис. кв. м нерухомості, з них 108,9 тис. кв. м житла (1702 квартири) та 38,5 тис. кв. м комерційної нерухомості (включно з коморами та паркінгами).