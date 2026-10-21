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Економіка

Підприємниці з прифронтових регіонів отримали майже 20 млн грн грантів від партнерів ініціативи Ощаду "Жіноча справа"

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Підприємниці з прифронтових регіонів отримали майже 20 млн грн грантів від партнерів ініціативи Ощаду "Жіноча справа"
Фото: Ощадбанк

Програма "Рух вперед. Гранти та консультування мікропідприємств", яка фінансується урядом Німеччини та спільно реалізується GIZ і Національною установою розвитку (НУР) і яка стала партнером ініціативи Ощадбанку "Жіноча справа" надала майже 20 млн грн фінансування 51 переможниці відбору на розвиток проєктів, повідомив перший заступник голови правління НУР Валерій Майборода.

"Стартувала програма у травні 2026 року. Ми отримали майже 500 заявок від підприємниць з прифронтових регіонів. Обрали 51 переможницю і надали фінансування майже на 20 млн грн", – сказав Майборода під час презентації започаткованої Ощадбанком спільно з міжнародними партнерами ініціативи "Жіноча справа", яка відбулася в ОщадБізнес Хабі у Києві.

Майборода додав, що 71% проєктів становила підтримка енергостійкості.

"Радий, що ми встигли напередодні зими підтримати наших підприємниць для облаштування енрегостійкості: це накопичувачі енергії, енергоефективне обладнання тощо", – зазначив він.

Майборода додав, що, крім фінансової підтримки, переможницям відбору НУР спільно з Ощадбанком була надана індивідуальна консультаційна підтримка з розробленням бізнес планів та інших необхідних інструментів.

Як повідомлялося, у межах з ініціативи Ощаду "Жіноча справа" про підтримку жіночого підприємництва передбачений обсяг грантів поруч з пільговим кредитуванням та навчанням становить приблизно EUR2 млн.

Партнерами ініціативи стали Prosper Global, Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), німецька організація German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK), а також  програма "Рух вперед. Гранти та консультування мікропідприємств", яка фінансується урядом Німеччини та спільно реалізується GIZ і Національною установою розвитку (НУР). 

Автори

Редактор · економіка
Редактор · Енергетика
#підтримка #прифронтові #підприємці
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