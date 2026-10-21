Група ЄІБ надає ПроКредит Банку гарантію для кредитування бізнесу на EUR143 млн

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) через Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) надає ПроКредит Банку (Київ) гарантію, що дасть змогу банку видати малому та середньому бізнесу (МСБ) в Україні кредити загальним обсягом до EUR143 млн, йдеться у пресрелізі європейської фінустанови.

Зазначається, що ПроКредит Банк зможе профінансувати до 715 підприємств. Насамперед фінансування передбачено для компаній, які постраждали внаслідок війни, ветеранського бізнесу, а також підприємств під керівництвом жінок і молодих підприємців.

Гарантія ЄІФ, яка надається за підтримки Європейського Союзу (ЄС) у межах Ukraine Investment Framework, покриватиме частину кредитного ризику ПроКредит Банку, даючи йому змогу зменшити вимоги до застави та збільшити строки кредитування. Значну частину позик планується надавати у гривні.

"Завдяки цій гарантії за підтримки ЄС ми допомагаємо українським підприємцям отримати фінансування, необхідне для збереження стійкості, продовження інвестицій та сприяння відновленню економіки України", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер.

Це третя угода у межах підтриманої ЄС програми Ukraine Facility Partial Portfolio Guarantee. За розрахунками ЄІБ, через банки-учасники вона має забезпечити українському бізнесу понад EUR1,1 млрд фінансування.

"Гарантія Європейського інвестиційного фонду посилює нашу спроможність фінансувати МСБ, які продовжують інвестувати, створювати робочі місця та адаптуватися попри війну", – зазначив голова правління ПроКредит Банку Олександр Повшедний.

ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії її фінансування на підтримку України перевищило EUR4,5 млрд.

ПроКредит Банк входить до банківської групи ProCredit Holding AG (Німеччина), яка володіє 100% його акцій.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року за загальними активами він посідав 15-те місце (58,85 млрд грн) серед 59 банків України, а його кредитний портфель за вісім місяців року збільшився на 21,6% – до 34,24 млрд грн.