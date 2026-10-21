ЄБРР розглядає проєкт розподілу ризиків за кредитами Укргазбанку до EUR400 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає проєкт нефінансованого інструменту розподілу ризиків за новими кредитами Укргазбанку загальним обсягом до EUR400 млн в еквіваленті, йдеться на сайті міжнародної фінустанови.

Зазначається, що фінансування ЄБРР за проєктом передбачено обсягом EUR107,44 млн. Проєкт перебуває на попередній стадії розгляду та очікує фінального розгляду, датою його затвердження на сайті організації вказано 2 грудня 2026 року.

Інструмент включатиме три субліміти та надаватиметься двома траншами: EUR296 млн – у межах програми "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування" (RLG), EUR60 млн – за Програмою підтримки енергетичної безпеки (ESSF) та EUR44 млн – у межах кредитної лінії EU4Business-ЄБРР зі стимулами.

Кредити у межах RLG спрямовуватимуться на фінансування оборотного капіталу та інвестиційних потреб приватного бізнесу, а також державних підприємств і муніципалітетів, що працюють у ключових для економічної стійкості України секторах.

За напрямом ESSF фінансування передбачено для проєктів приватного бізнесу у сфері генерації електроенергії, накопичення енергії та енергоефективності. Щонайменше 70% такого фінансування має бути спрямовано на сталі та "зелені" технології, а позичальникам також надаватиметься технічна допомога для підготовки та реалізації проєктів.

Ще EUR44 млн у межах кредитної лінії EU4Business-ЄБРР, яку підтримують Європейський Союз (ЄС) та Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida), передбачено для довгострокових інвестицій мікро-, малого та середнього бізнесу в модернізацію технологій та обладнання до стандартів ЄС.

Фінансування буде орієнтоване, зокрема, на "зелені" інвестиції, на які має припадати щонайменше 70% його обсягу, а також на проєкти, що сприяють гендерній інклюзії.

Позичальники за цим напрямом також зможуть отримати технічну допомогу та грантову підтримку після завершення відповідних інвестиційних проєктів.

Насамперед фінансування спрямовуватиметься позичальникам із пріоритетних категорій, зокрема, компаніям, які зазнали втрат або руйнування активів унаслідок війни, бізнесу ветеранів та членів їхніх сімей, внутрішньо переміщених осіб, тих, хто повернувся до місць постійного проживання, та людей з інвалідністю, а також підприємствам, що працюють на постраждалих від війни територіях або були релоковані з них, компаніям під керівництвом жінок і молоді, малим фермерським господарствам, стартапам і мікропідприємствам.

Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 вересня 2026 року Укргазбанк посідав сьоме місце (226,51 млрд грн) за загальними активами серед 59 банків України. Кредитний портфель банку за вісім місяців року зріс на 11,8% – до 102,2 млрд грн.