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Економіка

Мінфін пом'якшив антифорстолінгові обмеження для тютюнових компаній через удари РФ – ДПС

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Міністерство фінансів України погодило позицію Державної податкової служби (ДПС) щодо адаптації антифорстолінгових обмежень на продаж акцизних марок для виробників та імпортерів тютюнової продукції у зв'язку з ворожими атаками РФ на їхні виробничі й складські потужності.

Згідно з інформацією на сайті ДПС, суб'єкти господарювання, що одночасно здійснюють виробництво та імпорт тютюнових виробів, відтепер отримуватимуть марки акцизного податку з урахуванням сукупного середньомісячного обсягу їх продажу для виробленої та/або імпортованої продукції одного виду (сигарет, ТВЕН, тютюну).

У податковій зазначили, що таке рішення дасть змогу забезпечити компанії необхідною кількістю акцизних марок для безперебійної роботи, а також зберегти стабільні надходження акцизного податку до бюджету в умовах вимушеного перерозподілу джерел постачання тютюнових виробів на внутрішній ринок.

Згідно із роз'ясненням ДПС, на період дії воєнного стану граничний розмір середньомісячних показників обсягів реалізації чи ввезення продукції становить 120% (замість базових 115%) від середньомісячного обсягу реалізації за попередні дев'ять календарних місяців.

ДПС уточнила, що сукупний середньомісячний обсяг продажу марок акцизного податку для вироблених та/або імпортованих тютюнових виробів одного виду не може перевищувати 120% сукупного середньомісячного обсягу реалізації відповідної продукції за попередній дев'ятимісячний період (із урахуванням усіх місяців, зокрема й тих, у яких реалізація не здійснювалася).

Крім того, визначено послідовність для цілей оподаткування акцизом із застосуванням підвищеного коефіцієнта 1,5 у разі перевищення встановленого 120% ліміту. Спочатку встановлюється наявність перевищення сукупних обсягів імпорту та реалізації виробленої продукції над середньомісячним показником за дев'ять місяців, після чого у звітному періоді декларування суми перевищення здійснюється окремо для виробленої та імпортованої продукції з урахуванням їх питомої ваги в загальному обсязі (у додатках 1 та/або 2 до декларації з акцизного податку за кодами Б1 та Б2). Розрахунок сукупних обсягів і питомої ваги рекомендується здійснювати у додатку 9 до декларації.

Автори

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · економіка
#обмеження #тютюн #компанії
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