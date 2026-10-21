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Економіка

Експорт е/е за останній тиждень скоротився вдвічі, імпорт зріс на 49% – DIXI Group

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Експорт е/е за останній тиждень скоротився вдвічі, імпорт зріс на 49% – DIXI Group

На тлі ударів РФ по об'єктах енергетики експорт електроенергії у період з 12 по 18 жовтня зменшився у два рази – до 83,6 тис. МВт*год, водночас імпорт зріс на 49% – до 19,4 тис. МВт*год.

"Такі зміни у зовнішній торгівлі електроенергією зумовлені насамперед масованими російськими атаками на енергооб'єкти із застосуванням значної кількості балістичних ракет та реактивних ударних дронів", – повідомив аналітичний центр DIXI Group із посиланням на дані Energy Map.

Як зазначили у центрі, суттєва зміна динаміки транскордонних перетоків сталася у середині тижня. Якщо 12-14 жовтня щодобовий експорт становив 19,9-25,2 тис. МВт*год, то після чергової масованої атаки 15-17 жовтня він скоротився до 4,2-6,6 тис. МВт*год.

За даними Energy Map, найбільшу частку у структурі експорту того тижня забезпечила Угорщина – 42 тис. МВт*год, або 50,2%. На Молдову припадало 24,4 тис. МВт*год (29,2%), Румунію – 16,6 тис. МВт*год (19,9%) і Польщу – 0,6 тис. МВт*год (0,7%).

Експорт скоротився за всіма напрямками: до Польщі – на 66% (за незначних обсягів), до Молдови – на 57%, до Угорщини та Румунії – удвічі. Продаж електроенергії до Словаччини не здійснювався.

Основним напрямком імпорту також залишалася Угорщина, звідки поставлено 12,3 тис. МВт*год (63,3%). На Румунію припадало 5,6 тис. МВт*год (29,0%), Польщу – 1,5 тис. МВт*год (7,5%) і Молдову – 0,03 тис. МВт*год (0,2%).

Обсяг закупівлі з Польщі, зокрема, зріс на 103%, Румунії – на 56%, Угорщини – на 41%. Поставки зі Словаччини не здійснювались протягом шести тижнів поспіль.

Як повідомлялося, експорт е/е на позаминулому тижні у період 5-11 жовтня продовжив рекордне з вересня 2025р. зростання і перевищив імпорт у 13,5 разів.

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Редактор · економіка
#е_е #імпорт #експорт
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