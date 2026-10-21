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MasterZoo інвестував в оновлення сайту та розробку застосунку понад $130 тис.

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MasterZoo інвестував в оновлення сайту та розробку застосунку понад $130 тис.

Мережа зоомаркетів України MasterZoo запустила оновлений інтернет-магазин masterzoo.ua, інвестиції в оновлення сайту склали $100 тис., також вже доступний до завантаження перший мобільний застосунок MasterZoo, у розробку якого інвестували понад $30 тис., повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми інвестуємо у побудову цифрової екосистеми, яка закриватиме різні потреби петбатьків – від регулярних покупок до пошуку нових продуктів і професійних рекомендацій. Водночас ми пам'ятаємо специфіку зооритейлу: є категорії, де петбатькам важливо побачити товар наживо, приміряти одяг чи амуніцію на свого пухнастого друга або отримати консультацію наживо. Тому наше завдання – не протиставляти онлайн та офлайн, а поєднати їхні переваги та створити безшовний клієнтський досвід. Інвестиції в технології для нас – це стратегічна інвестиція у майбутнє MasterZoo", – коментує Оксана Кириченко, CEO MasterZoo.

Нова платформа пропонує підбір товарів відповідно до виду та породи улюбленця, розширені можливості особистого кабінету клієнта, сервіс автопідписки (10% знижки при повторному оформленні) та інші персоналізовані пропозиції. На оновленій платформі представлено понад 18 000 SKU від більш ніж 350 брендів. Перший мобільний застосунок вже доступний для завантаження в App Store та Google Play.

Мережа розвиває омніканальну модель, у якій фізичні зоомаркети та цифрові сервіси доповнюють одне одного. Понад 200 зоомаркетів у 40 містах поступово стають не лише місцями продажу, а й частиною e-commerce-інфраструктури – точками самовивозу, резервування товарів, а в перспективі – локаціями (grey stores) для комплектації та відправлення онлайн-замовлень через поштових операторів або власну кур'єрську службу.

MasterZoo прагне зробити покупки зручними та персоналізованими незалежно від того, де саме клієнт взаємодіє з брендом. Важливість цифрового напряму підтверджує і динаміка продажів: якщо у 2024 році на онлайн-канал припадало в середньому 15% загальних продажів MasterZoo, то у 2025 році його частка зросла до 18%, а у 2026 році досягла 25%.

Дані MasterZoo підтверджують, що клієнти дедалі частіше поєднують онлайн та офлайн. Зокрема, кожен третій-четвертий покупець сухого корму вже користується кількома каналами продажів. При цьому середній чек онлайн-покупця у 2,5 раза перевищує середній чек у фізичних зоомаркетах, а LTV (пожиттєва цінність клієнта) омніканальних клієнтів майже вчетверо вища, ніж тих, що купують виключно у фізичних локаціях.

Важливу роль у цій моделі відіграє самовивіз. Наразі на нього припадає близько 35% усіх онлайн-замовлень MasterZoo. Понад 40% замовлень із самовивозом у мережі оформлюють у Києві. Далі за кількістю таких замовлень ідуть Харків, Львів, Дніпро та Одеса.

"Ми бачимо, як змінюються звички українських петбатьків: онлайн-покупки стають дедалі звичнішими не лише у великих містах, а й у менших населених пунктах. Частка замовлень з-за меж обласних центрів зросла з 26,4% до 29,7%, а кількість замовлень із власною кур'єрською доставкою MasterZoo за рік зросла майже втричі (+182%). Водночас запити клієнтів на доставку у різних локаціях відрізняються: у невеликих населених пунктах близько 80% замовлень доставляє "Нова пошта", тоді як у Києві – 39%. Тому для нас важливо не просто розвивати інтернет-магазин, а створювати гнучку систему, у якій кожен клієнт може обрати найзручніший спосіб покупки та отримання товарів незалежно від місця проживання", – розповідає Аліса Дашевська, e-commerce-директорка мережі зоомаркетів MasterZoo.

MasterZoo (ТОВ "Петмастер") — найбільший зооритейлер України, що об'єднує понад 200 зоомаркетів у 40 містах та 19 грумінг-салонів у семи містах України. У 2026 році мережа вже відкрила 15 нових магазинів, зокрема в містах, де раніше не була представлена, – Прилуках та Кам'янці-Подільському. Входить у українську сімейну групу Suziria Group. Асортимент мережі налічує понад 18 тис SKUs від 350+ брендів.

За даними опендатабот, дохід ТОВ "Петмастер" за 2025 рік зріс на 18,81% до 2 млрд 282 млн 281 тис. грн, чистий прибуток знизився на 24% до 6 млн 256 тис. грн за 2025 проти 8 млн 234 тис. грн за 2024 рік.

Автор

Редактор · економіка
#послуги #інвестиції #masterzoo
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