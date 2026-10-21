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Економіка

Міжнародні партнери Ощаду у рамках ініціативи "Жіноча справа" готові надати EUR2 млн грантів на жіночий бізнес

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Міжнародні партнери Ощаду у рамках ініціативи "Жіноча справа" готові надати EUR2 млн грантів на жіночий бізнес

У межах започаткованої Ощадбанком спільно з міжнародними партнерами ініціативи "Жіноча справа" про підтримку жіночого підприємництва передбачений обсяг грантів поруч з пільговим кредитуванням та навчанням становить приблизно EUR2 млн, повідомила членкиня правління Ощаду, відповідальна за напрям ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька.

"Жіночий бізнес сьогодні вже давно не ніша, а потужний драйвер економіки. Ми бачимо величезний потенціал і готовність підприємниць розвивати та масштабувати власну справу. Приблизно 5000 жінок зможуть взяти участь в ініціативі та отримати підтримку для бізнесу. У межах комплексного проєкту передбачено грантову складову обсягом орієнтовно в EUR2 млн", – сказала Буткова-Вітвіцька під час презентації ініціативи "Жіноча справа" в ОщадБізнес Хабі у Києві.

За її словами, завдання банку – допомогти підприємницям перейти від стійкості до впевненого зростання, поєднавши фінансування з гарантіями, грантами, навчанням та експертною підтримкою.

"Ми щиро вдячні нашим партнерам за високу довіру до Ощаду, адже саме завдяки цій синергії стають можливими такі масштабні проєкти. Зі свого боку ми додамо: до них всі наявні у нас є можливості та інструменти", – підкреслила Буткова-Вітвіцька.

Партнерами ініціативи стали Prosper Global, Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), німецька організація German Sparkassenstiftung for International Cooperation (DSIK), а також програма "Рух вперед. Гранти та консультування мікропідприємств", яка фінансується урядом Німеччини та спільно реалізується GIZ і Національною установою розвитку (НУР).

Членкиня правління Ощаду пояснила, що банк бере участь у цій програмі пільговим кредитуванням, яке може отримати будь-який жіночий бізнес, навіть якщо це стартап.

Вона додала, що ЄБРР у рамках ініціативи надає грантову підтримку майже на 80 млн грн, а саме можливість отримати кешбек в обсязі 30% кредиту. Також Prosper Global пропонує кешбек до 50% кредиту, DSIK – кешбек 30-50%. Водночас EFSE та Civitta Україна планують провести навчання з розвитку бізнесу для 2 тис. жінок, а GIZ та НУР пропонують гранти у різних категоріях програм.

За її словами, період запуску цих програм – IV квартал 2026 року та I квартал 2027-го.

За даними банку, жіноче підприємництво становить 43% клієнтської бази мікро-, малого та середнього бізнесу Ощаду. Уточнюється, що за вісім місяців 2026 року жінки сформували 55% усіх нових клієнтів цього сегмента – це понад 10 тис. нових підприємниць.

Автори

Редактор · економіка
Редактор · Енергетика
#підтримка #бізнес #банк #жінки #ощадбанк
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