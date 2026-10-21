Топ-40 мереж АЗС у I пів.-2026 збільшили сплату операційних податків на 15,8% – директор "А-95"

Загальна сплата операційних податків (без акцизів на пальне і митних платежів) у січні-червні 2026 року становила 8,727 млрд грн, що на 15,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і на 58% більше, ніж у першому півріччі 2024-го.

Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн з посиланням на дані Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки Верховної Ради.

"Мабуть, найбільш ілюстративним маркером поступового виходу паливних мереж із "тіні" є динаміка сплати "зарплатних" податків (ПДФО та ЄСВ) і, відповідно, зростання офіційних окладів", – написав він у "ДТ" 20 жовтня.

Загалом, за інформацією експерта, у топ-40 мереж АЗС відрахування "зарплатних" податків зросли на 82% – з 1,993 млрд до 3,618 млрд грн за І півріччя 2024 і 2026 років відповідно. А середній розрахунковий оклад працівників за порівнювані періоди збільшився з 12,1 тис. до 22,7 тис. грн на місяць, або на 88%.

"Такі цифри свідчать про те, що ще два роки тому ця галузь переважно платила в "конвертах". Були такі, хто офіційно нараховував навіть менше за встановлену державою мінімалку. Проте дещо відбулося", – зазначив Куюн.

За його словами, ринок був змушений переглянути "зарплатну" дисципліну у 2025 році, коли почалося "економічне" бронювання працівників, зокрема, для компаній ПЕК. Один із критеріїв – офіційний оклад на юрособу не менш як 20 тис. грн, який з 1 вересня цього року був підвищений урядом до трьох мінімальних зарплат – 25 941 грн.

Як пояснив експерт, ще одним цікавим маркером паливного ринку є податок на прибуток (ПнП), який до грудня 2024 року абсолютна більшість мереж АЗС взагалі не платили або робили це символічно. Саме з цієї причини уряд із парламентом встановили фіксовану плату – авансовий внесок із податку на прибуток, який не повертається за будь-яких результатів господарської діяльності. Базовий платіж – 60 тис. грн на місяць, що діє для багатьох паливних АЗС.

"Результат більш ніж красномовний: у першому півріччі 2026 року топ-40 мереж сплатили 1,72 млрд грн податку на прибуток підприємств (ПнПП), що на 70% більше, ніж за аналогічний період 2024-го, тобто до запровадження авансового ПнП", – наголосив директор "А-95".

За його словами, наразі ситуація у галузі погіршується через посилені атаки агресора, пошкодження й знищення активів. Своєю чергою дедалі більше відчувається тиск уряду на паливні ціни. Як свідчить статистика, попри зростання витрат, націнка АЗС на дизпальне й бензин у 2024-2026 роках лишається стабільною.

"Усе це може призвести до погіршення податкової віддачі. З іншого боку, як свідчать наведені цифри, існує потенціал для подальшої детінізації", – вважає Куюн.