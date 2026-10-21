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Економіка

Корецький назвав першочергові заходи боротьби з тіньовою економікою

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Корецький назвав першочергові заходи боротьби з тіньовою економікою
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що разом з урядовцями, народними депутатами, керівництвом Бюро економічної безпеки (БЕБ), Національної поліції, податкової та митної служб було визначено першочергові заходи для ліквідації/скорочення тіньового сектору економіки.

"Серед першочергових заходів – протидія незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів, оподаткування електронних сигарет і рідин для них; контрабанда; ліквідація схем ухилення від сплати податків; махінації в гральному бізнесі тощо", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, окрему і детальну увагу сторони приділили посиленню контролю за ввезенням, обліком та цільовим використанням гуманітарної допомоги, яка ввозиться в Україну.

"Є обґрунтовані підозри щодо використання терміну "гуманітарна допомога" для злочинних схем. Мінсоцполітики із зацікавленими держорганами підготує відповідні зміни до нормативно-правових актів", – додав прем'єр.

Крім того, на нараді розглянули запровадження електронних контрактів та інвойсів для оформлення договорів і рахунків та автоматичного обміну даними, а для цього підготуємо необхідні законодавчі зміни.

"За кожним напрямом визначили конкретні завдання, строки їх виконання і відповідальних. Завдання – запобігти/унеможливити незаконні схеми, забезпечити додаткові надходження до державного бюджету та рівні умови для бізнесу, який працює легально і сплачує податки. Щомісячно будемо звітувати щодо прогресу", – написав Корецький.

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Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#тінь #уряд #економіка
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