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Економіка

McDonald's відновив роботу ресторану на Шулявці

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McDonald's відновив роботу ресторану на Шулявці

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, відновив роботу ресторану на вул.Вадима Гетьмана, 1А, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки на Київ на початку тижня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі.

Як повідомлялось, російські війська в ніч на 19 жовтня завдали удару по Шулявці, постраждали ТРЦ Cosmo Multimall, НКРЕКП, датацентр та ін.

В McDonald's повідомили, що на момент атаки заклад не працював, а працівники перебували в укритті – ніхто не постраждав. Всі ресторани McDonald's в Україні працюють із дотриманням розширених правил безпеки: під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою. Працівники закладу отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. На сьогодні McDonald's забезпечує роботою майже 11 тис. українців, працює 131 заклад у 44 населених пунктах. Від початку повномасштабного вторгнення компанія відкрила 43 нові локації.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald's в Україні за 2025 рік отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. Торік компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited з часткою 100% (Лондон, Велика Британія)

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Редактор · економіка
#макдональдс #шулявка #відновлення
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