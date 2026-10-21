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Економіка

Група ЄІБ надає Україні EUR60 млн фінансування на модернізацію інфраструктури на кордонах з ЄС та Молдовою

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Група ЄІБ надає Україні EUR60 млн фінансування на модернізацію інфраструктури на кордонах з ЄС та Молдовою
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) надає Україні фінансування в розмірі EUR60 млн для модернізації пунктів пропуску на західному кордоні країни, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ЄІБ.

"Українські пункти пропуску – це ворота до ЄС, що з'єднують бізнес, людей і ринки. Усунення кожного "вузького місця" означає швидшу доставку вантажів, зміцнення ланцюгів постачання та розширення можливостей для українського бізнесу. Ці інвестиції спрямовані на зміцнення економічної стійкості України та наближення до ЄС", – зазначив віцепрезидент ЄІБ Карл Нехаммер, оголошуючи про підписання кредитної угоди під час свого візиту в Україну.

Кошти Групи ЄІБ будуть спрямовані на облаштування терміналів, будівель (зокрема, зон очікування, сервісних і санітарних приміщень, навісів), під'їзних шляхів, а також на закупівлю обладнання та програмного забезпечення для митного контролю на кордонах України з Європейським Союзом і Молдовою. Реалізація проєкту дозволить збільшити пропускну здатність, знизити торговельні витрати, а також сприятиме безпечному переміщенню товарів і людей між Україною, ЄС та Молдовою.

Фінансування від Групи ЄІБ надається у формі позики уряду України через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Модернізація інфраструктури наших пунктів пропуску на кордоні є пріоритетом. Завдяки фінансуванню від Групи ЄІБ ми збільшимо пропускну здатність, зменшимо затримки та зміцнимо ключові логістичні маршрути, що з'єднують Україну з ЄС і Молдовою, ці інвестиції сприятимуть нашому економічному відновленню та подальшій інтеграції в європейську транспортну мережу", – зазначив Микола Калашник, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України

Цей проєкт є першим у межах ініціативи "Безпека та сполучуваність" (Security and Connectivity Initiative), започаткованої ЄІБ, Європейською комісією та урядом України. Мета ініціативи – прискорити реалізацію стратегічних інвестицій України в транспортну, енергетичну та цифрову інфраструктуру, забезпечуючи надійні й ефективні зв'язки між Україною та ЄС.

Оголошена сьогодні позика є частиною скоординованих зусиль у межах підходу "Команда Європа" (Team Europe): Європейська комісія надає гарантію під фінансування Групи ЄІБ у межах Інвестиційної рамкової програми для України (Ukraine Investment Framework – UIF).

Очікується, що позику в EUR60 млн також буде доповнено інвестиційним грантом ЄС у розмірі EUR6 млн та технічною допомогою від ЄС на суму EUR2,5 млн для підтримки реалізації проєкту.

Запланована модернізація українських пунктів пропуску на кордоні стосується доріг, що є частиною пріоритетної Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) Європейського Союзу. Реалізацією проєкту займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Група ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році вона значно посилила фінансову підтримку, спрямовану на забезпечення стійкості та модернізацію країни. Відтоді обсяг фінансування, наданого ЄІБ на підтримку України, перевищив EUR4,5 млрд. У межах ініціативи "ЄС для України" (EU for Ukraine – EU4U), а також відіграючи ключову роль у реалізації спеціального напряму в межах програми Ukraine Facility, ЄІБ твердо налаштований активізувати та прискорити свою діяльність. Це здійснюється відповідно до мандата, визначеного лідерами ЄС, у тісній співпраці з Європейською комісією, Європейським парламентом, державами-членами ЄС та міжнародними партнерами.

Автор

Редактор · економіка
#кордон #інфраструктура #молдова #єіб
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