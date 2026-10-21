Держфінмон викрив схему дроблення бізнесу на 923 млн грн через 477 пов'язаних мережею секонд-хенду ФОПів

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмон) викрила схему ухилення від сплати податків у великих обсягах через механізм "дроблення бізнесу" із використанням великої кількості фізичних осіб-підприємців (ФОП), пов'язаних із мережею з продажу вживаного одягу, повідомив голова Держфінмону Філіп Пронін.

За його словами, за результатами аналізу фінансових операцій та даних від банківської установи встановлено, що з початку 2026 року на рахунки 477 фізичних осіб-підприємців (ФОП), пов'язаних із однією мережею, надійшло понад 923 млн грн (переважно еквайрингові платежі від громадян за вживаний одяг).

"Далі кошти переважно спрямовували на рахунки юридичних осіб як оплату "за одяг, що був у користуванні". Ці компанії фактично є транзитерами: за великих оборотів декларують мінімальний прибуток. Ще понад 156 млн грн пішли на сплату податків та обготівкування", – зазначив Пронін.

Очільник Держфінмону пояснив, що метою схеми було зменшення податкового навантаження на юридичних осіб (зокрема з ПДВ та податку на прибуток), штучне перенесення прибутків на ФОП зі зниженими податковими ставками, а також виведення безготівкових коштів у готівку.

Матеріали за цим фактом служба передала правоохоронним органам.

Як повідомлялося, у середині жовтня 2026 року Офіс генпрокурора заявив про повернення до держбюджету понад 51,5 млн грн ПДВ, несплаченого мережею магазинів вживаних товарів внаслідок використання схеми штучного дроблення бізнесу через підконтрольних ФОПів у 2023-2025 роках. Оскільки службові особи підприємства повністю відшкодували завдані збитки під час досудового розслідування, прокурори звернулися до суду з клопотанням звільнити відповідних осіб від кримінальної відповідальності.

Цьому рішенню передувало викриття Бюро економічної безпеки (БЕБ) у травні 2026 року схеми мінімізації податків мережею секонд-хендів через понад 530 підконтрольних ФОПів із держзбитками на суму понад 38,6 млн грн. Відомство не уточнювало назву мережі, проте, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йшлося про мережу Econom class. Протягом 2023-2025 років до схеми залучили щонайменше 23 ФОПи, через яких провели операції на суму понад 231 млн грн, а під час обшуків на території п'яти областей детективи вилучили носії інформації щодо діяльності понад 530 підприємців у 2024-2026 роках.