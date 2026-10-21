Казначейство перерахувало НУР 2,8 млрд грн на компенсації за "Доступними кредитами 5-7-9%"

Державна казначейська служба України 20 жовтня перерахувала Національній установі розвитку (НУР) 2,8 млрд грн як часткову компенсацію державою відсотків чи держгарантій за позиками, отриманими підприємствами за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", повідомляється на сайті Міністерства економіки та довкілля України.

За даними відомства, у наступні кілька днів кошти надійдуть банкам-учасникам програми.

У Мінекономіки зазначають, що з початку 2026 року за цією програмою бізнес залучив 30,4 тис. кредитів на 131 млрд грн, на 39% перевершивши показник за увесь 2025 рік. Уточнюється, що 45,05 млрд грн із цьогорічної суми залучив бізнес у зонах високого воєнного ризику, 31,3 млрд грн – переробні підприємства, а 21,77 млрд грн було спрямовано на інвестпроєкти.

У межах програми також діють спеціальні напрями для підвищення енергетичної стійкості: кредити до 10 млн грн під 0% на генератори та до 250 млн грн на різноманітне енергообладнання. Крім того, з 1 липня запустили підпрограму на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна зі ставкою 0,1% на перші два роки (максимальна сума – до 150 млн грн) із подальшим переходом на 5%, 7% або 9%.

Загалом від початку дії програми у лютому 2020 року бізнес залучив 165,4 тис. кредитів на 593,1 млрд грн, зокрема в період воєнного стану – 130,6 тис. позик на 503,5 млрд грн. Наразі в програмі беруть участь 48 уповноважених банків.

Як повідомлялося, Верховна Рада 8 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11238 про створення НУР, яка є аналогом німецької KfW. У межах стратегії на 2026-2030 роки установа планує забезпечити надходження в українську економіку EUR3,3 млрд додаткового фінансування, зокрема залучивши EUR1,3 млрд від донорів та міжнародних фінансових організацій.

Наприкінці серпня Перший український міжнародний банк (ПУМБ) уклав із НУР перший кредитний договір на EUR2,9 млн для фінансування українських підприємців і компаній під інвестпроєкти, модернізацію виробництва та поповнення обігового капіталу.