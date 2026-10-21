За літній сезон послугами "Join Up! Україна" скористались понад 210 тис. туристів

Послугами "Join Up! Україна" за літній сезон 2026 року (з травня по вересень включно) скористались понад 210 тис. туристів, середня вартість закордонного пакетного туру збільшилася на 8,6% – до EUR620, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі туроператора.

"Цього літа багато що залежало від нашої здатності швидко адаптуватись. Зросли ціни на авіаквитки – туристи почали чекати знижок і бронювати в останній момент. Виникли ризики спізнитися на літак через потяги – зріс попит на наші автобусні трансфери та загалом на автобусні тури. Ми підлаштовували свої програми під ці потреби весь час", – зазначила Ірина Мосулезна, директорка "Join Up! Україна".

Як повідомлялось, послугами "Join Up! Україна" за підсумками минулого року скористалися майже 415 тис. українців.

Цього літа найактивнішим місяцем за кількістю туристів став липень, на відпочинку побували понад 50 тис. українців.

Лідером за кількістю бронювань у "Join Up! Україна" стала Туреччина, яка змістила Єгипет, що очолював рейтинг торік. До найпопулярніших напрямків також увійшли Греція, Болгарія, Іспанія, Чорногорія, Туніс, Кіпр та Албанія. У 2025 році до топ-5 входили Єгипет, Туреччина, Греція, Болгарія та Чорногорія. Цього року Іспанія замінила Чорногорію у п’ятірці найпопулярніших напрямків.

Середня вартість закордонного пакетного туру у сезоні-2026 становила від 29,8 тис грн (EUR620) на одного туриста, що на 8,6% більше в євро, ніж торік.

Найдоступнішими стартові ціни за одного туриста за умови двомісного розміщення були у Туреччині (від 14 750 грн). Тур в Єгипет – від 19 950 грн, Грецію – від 20 120 грн, Чорногорію – від 21,4 тис грн, Іспанію – від 34 450 грн

Щодо логістики подорожей, аеропорт Кишинева залишається ключовим хабом для українських туристів, 58,1% вильотів припали на аеропорт столиці Молдови порівняно з 55% у 2025 році. Цього сезону популярність польських аеропортів помітно знизилася порівняно з минулим роком. Якщо торік на Жешув припадало 12% вильотів, то цього року лише 6,7%. Частка Варшави також впала — до 2,3% з 5%.

Головним логістичним викликом наприкінці літа стали масові затримки потягів через безпекові ризики. Саме у серпні ситуація загострилася, і ймовірність спізнитися на літак суттєво зросла. Через це наприкінці сезону різко збільшився попит на організовані автобусні трансфери, як від туроператора "Join Up! Україна", так і загалом на ринку. В цілому автобусними турами від туроператора скористалися понад 26 тис. туристів, основними містами виїзду для автобусних рейсів стали Київ, Львів, Запоріжжя, Харків та Ужгород.

Щодо внутрішнього туризму, то через безпекову ситуацію беззаперечне лідерство за західними областями України. Більшість поїздок у цьому сезоні тривали два-три дні, за винятком оздоровчих курортів (від 7 до 14 днів). Середня вартість туру на одну особу у цьогорічному літньому сезоні – близько 14 тис. грн. Головним критерієм вибору готелю був максимум послуг в одному місці. Туристи шукали комплекси зі SPA, басейнами, харчуванням та дитячою анімацією, щоб не витрачати час на організацію дозвілля. Також помітно побільшало бронювань на готелі, де дозволено проживання з домашніми тваринами.

Лідером майбутнього зимового сезону залишається Єгипет, на який зараз припадає найбільше бронювань, зростає зацікавленість у поїздках до екзотичних країн, зокрема, В’єтнаму та Занзібару.

У компанії повідомили, що вже відкрили раннє бронювання на літній сезон 2027 року, серед новинок, які готуються – Хорватія.

Туристичну компанію Join UP! LLC створено в 2013 році. Кінцевими бенефіціарами є Юрій та Олександр Альби. Статутний капітал компанії становить 72,671 млн грн.

Наразі компанія представлена у Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Румунії, Україні, Казахстані та Молдові. Від початку діяльності бренд надав послуги більш ніж 8 млн туристів на всіх ринках та розвинув партнерську мережу майже до 10 тис. туристичних агенцій, згідно з внутрішніми даними.