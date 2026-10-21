Співробітники ДПС за 9 міс.-2026р провели понад 23 тис. фактичних перевірок та наклали штрафів на 387,4 млн грн

Підрозділи податкового аудиту Державної податкової служби (ДПС) у січні-вересні 2026 року провели понад 23 тис. фактичних перевірок, за результатами яких накладено понад 387,4 млн грн штрафів, що вже надійшли до державного бюджету.

Як повідомляється на сайті ДПС, під час перевірок виявлено понад 2,3 тис. неоформлених працівників.

Найчастіше фіксуються проведення розрахункових операцій без застосування РРО/ПРРО, порушення порядку ведення обліку товарних запасів, використання нелегальної праці, а також порушення правил продажу підакцизної продукції.

Серед ключових виявлених порушень у сфері проведення розрахунків та фіскалізації ДПС наводить перевірку кафе у Дніпрі після звернення громадянина, за результатами якої закладу загрожують штрафи на 498 тис. грн (матеріали щодо залучення неоформленого персоналу направлено до Держпраці). Також на Дніпропетровщині в закладі громадського харчування встановлено проведення розрахунків без зареєстрованого РРО/ПРРО та невидачу чеків із очікуваними штрафами на 715 тис. грн.

На Тернопільщині у магазині будівельних матеріалів виявили відсутність РРО/ПРРО, необліковані товари та неоформленого працівника (штрафи понад 2,4 млн грн), а в Києві у магазині риби та рибної продукції – продаж без РРО/ПРРО та чеків із очікуваними штрафами понад 360 тис. грн.

Серед низки порушень обліку товарних запасів на Миколаївщині під час перевірки автомайданчика встановили факт продажу підакцизних товарів із порушенням умов спрощеної системи оподаткування (на рахунок ФОП надійшло 310,5 тис. грн за авто), а також відсутність документів про облік і походження 13 автомобілів вартістю понад 4,9 млн грн (загрожують штрафи понад 4,9 млн грн).

На Львівщині у платника, який торгує онлайн технікою, телефонами та надає послуги з ремонту, виявлено порушення обліку товарних запасів (штрафи понад 292 тис. грн), а у продавця велосипедів на Рівненщині – відсутність обліку товарів (штраф – 100 тис. грн).

Серед порушень правил продажу алкоголю в Полтаві у ресторані зафіксували відсутність у чеках даних про марки акцизного податку та код УКТ ЗЕД (штрафи – понад 134 тис. грн та адмінпротокол). На Черкащині ФОП-"спрощенець", який декларував продаж квітів, фактично торгував алкоголем без ліцензії, через що йому загрожує близько 100 тис. грн штрафу та втрата права на спрощену систему оподаткування.