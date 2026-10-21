Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Варшавська фондова біржа призупинила торги акціями агрохолдингу "ІМК" через падіння їх курсу на 17,7%

2 хв читати
Додати як джерело
Варшавська фондова біржа призупинила торги акціями агрохолдингу "ІМК" через падіння їх курсу на 17,7%

Варшавська фондова біржа (WSE) у середу призупинила торги акціями українського агрохолдингу "ІМК" ("Індустріальна молочна компанія") після того, як з початку дня їх курс обвалився на 17,71% – до PLN22,30 за акцію.

Як повідомлялося, напередодні WSE так само призупинила торги акціями іншого українського агрохолдингу – найбільшого виробника цукру в Україні "Астарта", після того, як їх курс впав на 19,14%.

Згідно із біржовою інформацією, останній раз так дешево акції "ІМК" коштували трохи більше, ніж торік, тоді як у травні цього року їх ціна навіть перевищувала PLN41,5.

За даними біржі, до призупинення було укладено 127 угод з 10,95 тис. акціями "ІМК" на PLN0,28 млн, тоді як в середньому за останній рік він складав близько 2 тис. акцій на день.

Акції "Астарти" у середу з початку дня подешевшали на 10,59%, агрохолдингів "Агротону" та KSG Agro – на 2,34% та 5,39% відповідно, але "Мілкіленд" зросли на 0,30%.

В той же час на торгах Лондонської фондової біржі акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП після падіння у вівторок на 7,94% з початку торгів у середу подорожчали на 7,45%.

Агрохолдинг ІМК – інтегрована група компаній, яка працює в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях (північ і центр України) у сегментах рослинництво, елеватори та склади. Земельний банк – 115 тис. га, потужності зберігання – 554 тис. тонн, виробництво зернових та олійних у 2025 році – 838 тис. тонн.

У першому півріччі цього року ІМК отримав $34,28 млн чистого прибутку, що на 33% нижче за показник першого півріччя 2025 року, а прибуток EBITDA скоротився на 22% – до $50,23 млн. Водночас консолідований виторг компанії у першому півріччі 2026 року збільшився на 6% – до $88,88 млн.

Найбільшу його частку становив продаж кукурудзи – 98,1% порівняно із 97,8% у першому півріччі минулого року.

За поточною ціною на WSE капіталізація "ІМК" складає PLN791,66 млн ($203,5 млн за поточним курсом).

Автор

Редактор · від економіки до політики
#призупинка #торги #біржа #імк
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про "чудову розмову" у суботу із головою Національного бан…

Читати
Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання…

Читати