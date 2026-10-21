Варшавська фондова біржа призупинила торги акціями агрохолдингу "ІМК" через падіння їх курсу на 17,7%

Варшавська фондова біржа (WSE) у середу призупинила торги акціями українського агрохолдингу "ІМК" ("Індустріальна молочна компанія") після того, як з початку дня їх курс обвалився на 17,71% – до PLN22,30 за акцію.

Як повідомлялося, напередодні WSE так само призупинила торги акціями іншого українського агрохолдингу – найбільшого виробника цукру в Україні "Астарта", після того, як їх курс впав на 19,14%.

Згідно із біржовою інформацією, останній раз так дешево акції "ІМК" коштували трохи більше, ніж торік, тоді як у травні цього року їх ціна навіть перевищувала PLN41,5.

За даними біржі, до призупинення було укладено 127 угод з 10,95 тис. акціями "ІМК" на PLN0,28 млн, тоді як в середньому за останній рік він складав близько 2 тис. акцій на день.

Акції "Астарти" у середу з початку дня подешевшали на 10,59%, агрохолдингів "Агротону" та KSG Agro – на 2,34% та 5,39% відповідно, але "Мілкіленд" зросли на 0,30%.

В той же час на торгах Лондонської фондової біржі акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП після падіння у вівторок на 7,94% з початку торгів у середу подорожчали на 7,45%.

Агрохолдинг ІМК – інтегрована група компаній, яка працює в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях (північ і центр України) у сегментах рослинництво, елеватори та склади. Земельний банк – 115 тис. га, потужності зберігання – 554 тис. тонн, виробництво зернових та олійних у 2025 році – 838 тис. тонн.

У першому півріччі цього року ІМК отримав $34,28 млн чистого прибутку, що на 33% нижче за показник першого півріччя 2025 року, а прибуток EBITDA скоротився на 22% – до $50,23 млн. Водночас консолідований виторг компанії у першому півріччі 2026 року збільшився на 6% – до $88,88 млн.

Найбільшу його частку становив продаж кукурудзи – 98,1% порівняно із 97,8% у першому півріччі минулого року.

За поточною ціною на WSE капіталізація "ІМК" складає PLN791,66 млн ($203,5 млн за поточним курсом).