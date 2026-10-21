Падіння реального ВВП у вересні становило 2,4% через скорочення агросектора, руйнування промисловості та логістики - оцінка ІЕД

Скорочення реального внутрішнього валового продукту (ВВП) України у вересні 2026 року становило 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року після падіння на 1,9% у серпні, йдеться у щомісячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Зазначається, що аналітики інституту погіршили оцінку реального ВВП за серпень із раніше зафіксованих показників через врахування скорочення сільськогосподарського виробництва.

За оцінкою ІЕД, реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві скоротилася приблизно на 12% у серпні та на 5,6% у вересні. Галузь стикнулася із суттєвими викликами через обмеження експорту внаслідок блокування морських портів Великої Одеси, а також проблеми "Укрзалізниці", зумовлені втратою локомотивів через ворожі удари. Оскільки врожай зернових цього року є дещо вищим за минулорічний, компанії змушені знову зберігати зерно в рукавах та мобільних елеваторах. В інституті зауважують, що невизначеність і логістичні труднощі шкодять фінансовій спроможності аграріїв проводити посівну, що вже призвело до скорочення посівних площ і створює ризики погіршення показників у 2027 році.

У переробній промисловості реальна ВДВ у вересні скоротилася на 7% через різке падіння металургійного виробництва після зупинки ключових виробників сталі через пошкодження від російських дронових та ракетних атак. Підтримку галузі надавало виробництво продукції ОПК, яке водночас потерпає від браку довгострокових контрактів та обмежень експорту. Зупинка металургійних підприємств та зміна підходів у торгівлі, за оцінками ІЕД, призведуть до зниження зайнятості й скорочення фонду оплати праці.

У добувній промисловості падіння ВДВ становило 12,3% через скорочення видобутку залізної руди, хоча сектор підтримував видобуток природного газу. Скорочення виробництва електроенергії та розподілу газу оцінюється на рівні близько 11%.

ВДВ у торгівлі (оптовій та роздрібній) впала на 5,5% внаслідок зниження експорту та руйнування складських приміщень, що змушує компанії переходити на прямі продажі з меншим використанням складів.

Падіння реальної ВДВ у транспортному секторі прискорилося до 20% через обмеження роботи морських портів і проблеми із залізничною логістикою. При цьому автотранспортні компанії не можуть повністю компенсувати ці обмеження через дефіцит водіїв та вищу вартість автоперевезень порівняно з морськими.

"На фоні високої невизначеності ІЕД може переглянути свої оцінки. Водночас за поточною оцінкою реальний ВВП скоротився в перші дев’ять місяців року. З огляду на те, що в жовтні ситуація вже виглядає гіршою, а статистична база вища, ймовірно, реальний ВВП скоротиться приблизно на 0,5% у 2026 році", - додали в організації.

Як повідомлялося, провідна українська інвесткомпанія Dragon Capital суттєво погіршила свій макропрогноз на поточний рік: вона очікує зниження ВВП на 0,5% та на 1% наступного, тоді як до ескалації війни у липні цього року оцінювала можливе зростання цього року в 1,5%, наступного - у 0,5%.

Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%, але зберіг оцінку зростання цього року 1,2%, а ЄБРР наприкінці вересня погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році до 1,5%, у 2027-му – до 2,5%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко наприкінці вересня повідомив, що допускає перегляд прогнозу зростання ВВП на 2027 рік у бік скорочення на 0,3-0,5 в.п. відносно вже закладеного песимістичного плану – з 1,3% до 0,8-1%, а на 2026 рій – до 0,5% порівняно з поточним прогнозом у 1,6%.

Національний банк України (НБУ) знизив оцінку зростання реального ВВП на цей рік до 1,1-1,2% порівняно з оцінкою 1,8% наприкінці липня цього року, але вже анонсував суттєве погіршення прогнозу наприкінці жовтня.

Інвестиційна група ICU, що у червні погіршила прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році з 1,2% до 0,8% тепер очікує його падіння цього року на 0,6%, а наступного - на 1,9%.