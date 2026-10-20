Аграрії намолотили понад 39 млн т зернових та майже 16 млн т олійних – на 12,5% та 17,7% більше, аніж торік

Аграрії станом на 20 жовтня намолотили 39,10 млн тонн зернових та зернобобових з 7,90 млн га, що складає 68,1% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті у вівторок.

Торік на 17 жовтня було намолочено 34,75 млн тонн зернових з 7,98 млн га, що складало 69% площ, засіяних цими культурами, тобто цього року показники перевищено переважно за рахунок кращою врожайності – у середньому 49,1 ц/га проти 43,5 ц/га.

Згідно із даними Мінагрополітики, за тиждень валовий збір кукурудзи зріс із 3,5 млн тонн до 5,4 млн тонн: аграрії обмолотили 0,91 млн га, або 20% прогнозованих площ, середня врожайність становить 58,8 ц/га проти 54,9 ц/га торік.

Соняшнику зібрано 9,08 млн тонн з площі 4,12 млн га, що становить 79% прогнозованих площ. Середня врожайність – 22 ц/га порівняно із 18,4 ц/га торік.

Соя обмолочена з 1,38 млн га, або 86% прогнозованих площ. Намолочено 3,01 млн тонн за врожайності 21,8 ц/га проти 22,9 ц/га торік.

В той же час збір цукрових буряків цього року поки відстає від минулорічного: накопано 2,87 млн тонн коренеплодів із площі 58,2 тис. га, що складає 34% прогнозованої площі. Середня врожайність становить 493 ц/га порівняно із 524 ц/га торік, коли станом на 17 жовтня було зібрано вже 4,72 млн тонн з 90 тис. га.

Як йдеться у релізі, завершується збирання круп'яних культур: гречку обмолочено на 95% прогнозованих площ, врожай 57,3 тис. тонн, просо зібрано з 94% площ, валовий збір становить 88,1 тис. тонн. Минулого року проса, навпаки, було зібрано 59,9 тис. тонн, а гречки – 82,4 тис. тонн.

Мінагрополітики додало, що практично завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.

Врожай пшениці склав 26,17 млн тонн із площі 5,12 млн га, середня врожайність – 51,1 ц/га проти 45,1 ц/га торік.

Ячменю зібрано 6,55 млн тонн із площі 1,48 млн га, середня врожайність – 44,2 ц/га порівняно із 39,7 ц/га минулого року.

Врожай гороху досяг 0,83 млн тонн із площі 0,30 млн га, середня врожайність – 27,6 ц/га проти 24,3 ц/га торік

Ріпаку (озимого та ярого) зібрано 3,90 млн тонн із площі 1,33 млн га, середня врожайність – 29,3 ц/га порівняно із 26,0 ц/га торік.

За валовим збором зернових культур серед областей-лідерів Мінагрополітики назвало Одеську – зібрано 5,69 млн тонн зерна з площі 1,23 млн га, зокрема, намолочено 3,80 млн тонн пшениці, 1,48 млн тонн ячменю та 0,30 млн тонн гороху.

У Дніпропетровській області зібрано 2,89 млн тонн зернових з площі 0,73 млн га. Зокрема, намолочено 2,04 млн тонн пшениці, 0,57 млн тонн ячменю та 37,0 тис. тонн гороху.

У Миколаївській області, яка замикає трійку лідерів, зібрано 2,76 млн тонн зерна з площі 0,70 млн га. Зокрема, намолочено 1,87 млн тонн пшениці, 0,65 млн тонн ячменю та 118 тис. тонн гороху.

Найвищу середню врожайність зернових культур зафіксовано в господарствах Хмельницької області – 70,7 ц/га. Також до лідерів за цим показником увійшли Сумська (68,2 ц/га), Вінницька (62,6 ц/га) та Івано-Франківська (59 ц/га) області.

Врожай станом на 20/10/2026 у порівняні із врожаєм станом на 17/10/2025

2025 2026 Зміна, % площа, тис. га врожай, тис. тонн ц/га площа, тис. га врожай, тис. тонн ц/га площа врожай врожайність пшениця 5049,8 22782 45,1 5117,9 26171 51,1 1,3 14,9 13,3 ячмінь 1350,5 5357,2 39,7 1483,1 6551 44,2 9,8 22,3 11,3 горох 271,1 658,3 24,3 302,2 833,4 27,6 11,5 26,6 13,6 кукурудза 895,2 4912,5 54,9 911,8 5363 58,8 1,9 9,2 7,2 просо н.д. 59,9 н.д. 38,3 88,1 23,0 н.д. 47,1 н.д. гречка н.д. 82,4 н.д. 45,9 57,3 12,5 н.д. -30,5 н.д. інші н.д. 978,5 н.д. н.д. 93,5 н.д. н.д. -90,4 н.д. ріпак 1275,6 3314 26,0 1328,8 3897 29,3 4,2 17,6 12,9 соняшник 3913,2 7193,9 18,4 4122,7 9077 22,0 5,4 26,2 19,8 соя 1342,5 3080,2 22,9 1168,8 2560 21,9 -12,9 -16,9 -4,5 буряк 90 4716,8 524,1 58,2 2870 493,1 -35,3 -39,2 -5,9

Дані: Мінагрополітики

Джерело: https://minagro.gov.ua/news/ahrarii-namolotyly-ponad-39-mln-tonn-zernovykh-i-maizhe-16-mln-tonn-oliinykh-kultur