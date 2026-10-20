Аграрії намолотили понад 39 млн т зернових та майже 16 млн т олійних – на 12,5% та 17,7% більше, аніж торік

Аграрії станом на 20 жовтня намолотили 39,10 млн тонн зернових та зернобобових з 7,90 млн га, що складає 68,1% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті у вівторок.
Торік на 17 жовтня було намолочено 34,75 млн тонн зернових з 7,98 млн га, що складало 69% площ, засіяних цими культурами, тобто цього року показники перевищено переважно за рахунок кращою врожайності – у середньому 49,1 ц/га проти 43,5 ц/га.
Згідно із даними Мінагрополітики, за тиждень валовий збір кукурудзи зріс із 3,5 млн тонн до 5,4 млн тонн: аграрії обмолотили 0,91 млн га, або 20% прогнозованих площ, середня врожайність становить 58,8 ц/га проти 54,9 ц/га торік.
Соняшнику зібрано 9,08 млн тонн з площі 4,12 млн га, що становить 79% прогнозованих площ. Середня врожайність – 22 ц/га порівняно із 18,4 ц/га торік.
Соя обмолочена з 1,38 млн га, або 86% прогнозованих площ. Намолочено 3,01 млн тонн за врожайності 21,8 ц/га проти 22,9 ц/га торік.
В той же час збір цукрових буряків цього року поки відстає від минулорічного: накопано 2,87 млн тонн коренеплодів із площі 58,2 тис. га, що складає 34% прогнозованої площі. Середня врожайність становить 493 ц/га порівняно із 524 ц/га торік, коли станом на 17 жовтня було зібрано вже 4,72 млн тонн з 90 тис. га.
Як йдеться у релізі, завершується збирання круп'яних культур: гречку обмолочено на 95% прогнозованих площ, врожай 57,3 тис. тонн, просо зібрано з 94% площ, валовий збір становить 88,1 тис. тонн. Минулого року проса, навпаки, було зібрано 59,9 тис. тонн, а гречки – 82,4 тис. тонн.
Мінагрополітики додало, що практично завершено збирання пшениці, ячменю, гороху та ріпаку.
Врожай пшениці склав 26,17 млн тонн із площі 5,12 млн га, середня врожайність – 51,1 ц/га проти 45,1 ц/га торік.
Ячменю зібрано 6,55 млн тонн із площі 1,48 млн га, середня врожайність – 44,2 ц/га порівняно із 39,7 ц/га минулого року.
Врожай гороху досяг 0,83 млн тонн із площі 0,30 млн га, середня врожайність – 27,6 ц/га проти 24,3 ц/га торік
Ріпаку (озимого та ярого) зібрано 3,90 млн тонн із площі 1,33 млн га, середня врожайність – 29,3 ц/га порівняно із 26,0 ц/га торік.
За валовим збором зернових культур серед областей-лідерів Мінагрополітики назвало Одеську – зібрано 5,69 млн тонн зерна з площі 1,23 млн га, зокрема, намолочено 3,80 млн тонн пшениці, 1,48 млн тонн ячменю та 0,30 млн тонн гороху.
У Дніпропетровській області зібрано 2,89 млн тонн зернових з площі 0,73 млн га. Зокрема, намолочено 2,04 млн тонн пшениці, 0,57 млн тонн ячменю та 37,0 тис. тонн гороху.
У Миколаївській області, яка замикає трійку лідерів, зібрано 2,76 млн тонн зерна з площі 0,70 млн га. Зокрема, намолочено 1,87 млн тонн пшениці, 0,65 млн тонн ячменю та 118 тис. тонн гороху.
Найвищу середню врожайність зернових культур зафіксовано в господарствах Хмельницької області – 70,7 ц/га. Також до лідерів за цим показником увійшли Сумська (68,2 ц/га), Вінницька (62,6 ц/га) та Івано-Франківська (59 ц/га) області.
Врожай станом на 20/10/2026 у порівняні із врожаєм станом на 17/10/2025
|2025
|2026
|Зміна, %
|площа, тис. га
|врожай, тис. тонн
|ц/га
|площа, тис. га
|врожай, тис. тонн
|ц/га
|площа
|врожай
|врожайність
|пшениця
|5049,8
|22782
|45,1
|5117,9
|26171
|51,1
|1,3
|14,9
|13,3
|ячмінь
|1350,5
|5357,2
|39,7
|1483,1
|6551
|44,2
|9,8
|22,3
|11,3
|горох
|271,1
|658,3
|24,3
|302,2
|833,4
|27,6
|11,5
|26,6
|13,6
|кукурудза
|895,2
|4912,5
|54,9
|911,8
|5363
|58,8
|1,9
|9,2
|7,2
|просо
|н.д.
|59,9
|н.д.
|38,3
|88,1
|23,0
|н.д.
|47,1
|н.д.
|гречка
|н.д.
|82,4
|н.д.
|45,9
|57,3
|12,5
|н.д.
|-30,5
|н.д.
|інші
|н.д.
|978,5
|н.д.
|н.д.
|93,5
|н.д.
|н.д.
|-90,4
|н.д.
|ріпак
|1275,6
|3314
|26,0
|1328,8
|3897
|29,3
|4,2
|17,6
|12,9
|соняшник
|3913,2
|7193,9
|18,4
|4122,7
|9077
|22,0
|5,4
|26,2
|19,8
|соя
|1342,5
|3080,2
|22,9
|1168,8
|2560
|21,9
|-12,9
|-16,9
|-4,5
|буряк
|90
|4716,8
|524,1
|58,2
|2870
|493,1
|-35,3
|-39,2
|-5,9
Дані: Мінагрополітики
Джерело: https://minagro.gov.ua/news/ahrarii-namolotyly-ponad-39-mln-tonn-zernovykh-i-maizhe-16-mln-tonn-oliinykh-kultur