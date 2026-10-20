Два відділення Ощадбанку зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів

Відділення державного Ощадбанку у Дубно Рівненської області та у Києві на вул. Васильківській зазнали у вівторок руйнувань через російські обстріли, в обох випадках співробітники та клієнти банку не постраждали, йдеться у повідомленні фінустанови у Телеграм.

"20 жовтня внаслідок влучання російського безпілотника зазнало значних пошкоджень відділення Ощадбанку, розташоване в будівлі торговельного центру. За попередніми даними, майно банку повністю знищене", – уточнив Ощадбанк щодо відділення у Дубно.

У Києві було пошкоджено майно банку, зазначається у інформації.

Як повідомлялося, ворог у вівторок обстріляв ТЦ "Епіцентр" у Дубно.

Згідно з даними НБУ, Ощадбанк на початок жовтня цього року мав 1103 відділення та був лідером по цьому показнику, випереджаючи державний ПриватБанк із 1024 відділеннями. За третій квартал цього кількість відділень Ощадбанку скоротилася на 12, з початку року – на 28.

Всього в Україні на початок жовтня було 4700 банківських відділень, що на 54 менше, аніж кварталом раніше, та на 115 – ніж на початок року.