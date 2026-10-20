Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Два відділення Ощадбанку зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів

1 хв читати
Додати як джерело
Два відділення Ощадбанку зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів

Відділення державного Ощадбанку у Дубно Рівненської області та у Києві на вул. Васильківській зазнали у вівторок руйнувань через російські обстріли, в обох випадках співробітники та клієнти банку не постраждали, йдеться у повідомленні фінустанови у Телеграм.

"20 жовтня внаслідок влучання російського безпілотника зазнало значних пошкоджень відділення Ощадбанку, розташоване в будівлі торговельного центру. За попередніми даними, майно банку повністю знищене", – уточнив Ощадбанк щодо відділення у Дубно.

У Києві було пошкоджено майно банку, зазначається у інформації.

Як повідомлялося, ворог у вівторок обстріляв ТЦ "Епіцентр" у Дубно.

Згідно з даними НБУ, Ощадбанк на початок жовтня цього року мав 1103 відділення та був лідером по цьому показнику, випереджаючи державний ПриватБанк із 1024 відділеннями. За третій квартал цього кількість відділень Ощадбанку скоротилася на 12, з початку року – на 28.

Всього в Україні на початок жовтня було 4700 банківських відділень, що на 54 менше, аніж кварталом раніше, та на 115 – ніж на початок року.

 

Автор

Редактор · від економіки до політики
#ощадбанк #руйнування #відділення
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про "чудову розмову" у суботу із головою Національного бан…

Читати
Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання…

Читати