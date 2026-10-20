Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Мінфін завдяки значному попиту опустив ставки ОВДП ще на 6-8 б.п.

2 хв читати
Додати як джерело
Мінфін завдяки значному попиту опустив ставки ОВДП ще на 6-8 б.п.

Міністерство фінансів України на аукціонах у вівторок, 20 жовтня, завдяки збереженню обмеженої пропозиції на рівні по 1 млрд грн (тут і надалі по номіналу) на аукціоні та попиту, який був у 3,4-5,5 разів більшим, змогло знизити ставки ще на 6-8 базисних пунктів (б.п.).

Згідно з інформацією на сайті міністерства, ставка відсікання за "короткими" 11-міс. облігаціями опустилася до 15,03%, а середньозважена – до 15,01% з 15,09%, на яких вони були встановлені тиждень тому.

Попит на аукціоні зріс до 5,53 млрд грн із 5,01 млрд грн тижнем раніше, тож Мінфін повністю або частково відхилив 31 заявку з 92, хоча ставки в них були не набагато вищими – не більше 15,13% річних.

Щодо 30-місячних облігацій, які позаминулого вівторка вперше почали розміщуватися за ставками 16,49-16,50% річних, то попит на них скоротився – до 3,44 млрд грн з 4,38 млрд грн. Але його виявилося достатнім, щоб ставки відсікання та середньозважена опустилися ще на 7 б.п. – до 16,40% та 16,38% відповідно.

Кількість заявок за тиждень також скоротилася з 38 до 27, а діапазон ставок у них звузився з 16,29-16,75% до 16,30-16,47%. Мінфін задовільнив повністю або частково 20 заявок.

Як повідомлялося, Мінфін наприкінці вересня заявив, що намагатиметься утримувати ставки доходності внутрішніх запозичень попри затримку зовнішнього фінансування, що змусило його обмежити капітальні видатки, та чергове підвищення Національним банком облікової ставки з 15,5% до 16% річних.

В той же час напередодні цього аукціону міністр фінансів Сергій Марченко у виступі у Верховній Раді у зв'язку із бюджетною кризою ліквідності сказав, що Мінфін суттєво активізував запозичення на внутрішньому ринку.

"Вже ми практично виконали річний план запозичень, але ми нарощуємо запозичення для того, щоб мати достатню ліквідність, в першу чергу щоб здійснювати платежі соціальні і для сектору безпеки і оборони", – повідомив Марченко.

 

Автор

Редактор · від економіки до політики
#овдп #результати #аукціони
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про "чудову розмову" у суботу із головою Національного бан…

Читати
Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання…

Читати