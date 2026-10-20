Мінфін завдяки значному попиту опустив ставки ОВДП ще на 6-8 б.п.

Міністерство фінансів України на аукціонах у вівторок, 20 жовтня, завдяки збереженню обмеженої пропозиції на рівні по 1 млрд грн (тут і надалі по номіналу) на аукціоні та попиту, який був у 3,4-5,5 разів більшим, змогло знизити ставки ще на 6-8 базисних пунктів (б.п.).

Згідно з інформацією на сайті міністерства, ставка відсікання за "короткими" 11-міс. облігаціями опустилася до 15,03%, а середньозважена – до 15,01% з 15,09%, на яких вони були встановлені тиждень тому.

Попит на аукціоні зріс до 5,53 млрд грн із 5,01 млрд грн тижнем раніше, тож Мінфін повністю або частково відхилив 31 заявку з 92, хоча ставки в них були не набагато вищими – не більше 15,13% річних.

Щодо 30-місячних облігацій, які позаминулого вівторка вперше почали розміщуватися за ставками 16,49-16,50% річних, то попит на них скоротився – до 3,44 млрд грн з 4,38 млрд грн. Але його виявилося достатнім, щоб ставки відсікання та середньозважена опустилися ще на 7 б.п. – до 16,40% та 16,38% відповідно.

Кількість заявок за тиждень також скоротилася з 38 до 27, а діапазон ставок у них звузився з 16,29-16,75% до 16,30-16,47%. Мінфін задовільнив повністю або частково 20 заявок.

Як повідомлялося, Мінфін наприкінці вересня заявив, що намагатиметься утримувати ставки доходності внутрішніх запозичень попри затримку зовнішнього фінансування, що змусило його обмежити капітальні видатки, та чергове підвищення Національним банком облікової ставки з 15,5% до 16% річних.

В той же час напередодні цього аукціону міністр фінансів Сергій Марченко у виступі у Верховній Раді у зв'язку із бюджетною кризою ліквідності сказав, що Мінфін суттєво активізував запозичення на внутрішньому ринку.

"Вже ми практично виконали річний план запозичень, але ми нарощуємо запозичення для того, щоб мати достатню ліквідність, в першу чергу щоб здійснювати платежі соціальні і для сектору безпеки і оборони", – повідомив Марченко.