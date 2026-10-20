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Економіка

ПриватБанк очікує зниження NPL в основному кредитному портфелі до 2,6% – CEO

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ПриватБанк очікує зниження NPL в основному кредитному портфелі до 2,6% – CEO

ПриватБанк очікує зниження частки непрацюючих кредитів (NPL) в основному кредитному портфелі до 2,6% на кінець 2026 року з 2,9% у першому півріччі, повідомив CEO банку Мікаель Бьоркнерт в інтерв'ю The Economist.

"Платіжна дисципліна дуже сильна", – зазначив він.

За даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року частка NPL у ПриватБанку становила 6,59% порівняно з 8,45% на початку року.

Як повідомлялося, в абсолютному вираженні обсяг NPL ПриватБанку за 2025 рік скоротився на 151,5 млрд грн – до 18,82 млрд грн. Основним чинником такого зниження стало припинення банком у грудні визнання близько 140 млрд грн старих непрацюючих гривневих активів.

Фінустанова наразі обслуговує 18,1 млн фізосіб і близько 945 тис. бізнес-клієнтів. Бьоркнерт прагне перетворити ПриватБанк з переважно роздрібного банку на універсального кредитора, здатного брати участь у фінансуванні відбудови України та працювати за європейськими регуляторними вимогами.

Кредитний портфель ПриватБанку у 2025 році зріс на 40%, або приблизно на 30% з урахуванням інфляції, а в першому півріччі 2026 року зберіг близькі темпи зростання.

ПриватБанк – найбільший банк України. За даними НБУ, на 1 вересня 2026 року його загальні активи становили 983,82 млрд грн, або 22,8% активів банківської системи, а кредитний портфель за вісім місяців року зріс на 29,2% – до 212,66 млрд грн.

Джерело: https://www.economist.com/finance-and-economics/2026/10/15/how-ukraines-biggest-bank-is-run-in-a-war-zone

Автори

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · економіка
#приватбанк #кредити #npl
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