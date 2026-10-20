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Економіка

Антимонопольний комітет України погодив угоду з придбання польською PZU української СК "MetLife"

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Антимонопольний комітет України погодив угоду з придбання польською PZU української СК "MetLife"
Фото: АМКУ

Антимонопольний комітет України у вівторок надав дозвіл польській Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU, Варшава), яка є найбільшою страховою компанією Польщі та однією з найкрупніших фінансових інституцій у Центральній та Східній Європі, на купівлю ПрАТ "МетЛайф" – лідера українського ринку страхування життя.

АМКУ на сайті зазначив, що також погоджені пункти договору купівлі-продажу, укладеного PZU 30 квітня цього року із продавцем – швейцарською Metlife Global Holding Company II GmbH, щодо узгоджених дій у вигляді виконання положень про утримання від конкуренції та заборони переманювання працівників строком на три роки.

Як повідомлялося, Група PZU в травні 2026 року уклала умовну угоду з MetLife Global Holding про придбання 100% акцій в "МетЛайф". У звіті на Варшавській фондовій біржі пізніше PZU вказувала, що запланована дата завершення угоди – це кінець 2026 року або початок 2027 року, бо вона потребує також затвердження Національним банком України (НБУ).

Підкреслювалось, що угода зміцнює позиції Групи PZU у Центральній та Східній Європі, збільшує масштаб діяльності в сегменті страхування життя та відповідає її стратегії щодо побудови регіонального лідера. Також зазначалось, що інвестиція застрахована KUKE (група PFR), що забезпечує захист від негативних наслідків можливого погіршення воєнної або політичної ситуації.

PZU в Україні вже належать три компанії – "PZU Україна", "PZU Україна Життя" та "SOS Сервісиз Україна". Станом на 30 червня 2026 року їх загальні чисті активи становили PLN14 млн (161,9 млн грн) порівняно із PLN38 млн на кінець минулого року, а загальні активи "PZU Україна" та "PZU Україна Життя" – PLN458 млн злотих (5 млрд 297,2 млн грн) порівняно із PLN429 млн на кінець минулого року.

ПрАТ "МетЛайф" працює в Україні з 2002 року і є лідером українського ринку страхування життя. За перше півріччя 2026 року компанія зібрала 1,599 млрд грн страхових премій, що на 11,4% більше ніж за аналогічний період роком раніше.

Джерело: https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rishennia-amku-20102026

https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1574495

Автор

Редактор · від економіки до політики
#амку #metlife #pzu #метлайф #страхування
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