"Укрнафта" за рахунок технології підтримки пластового тиску може залучити додатково 100 тис. тонн нафти

АТ "Укрнафта" розвиває системи підтримування пластового тиску для підвищення ефективності розробки родовищ, повідомило товариство у вівторок.

"Для родовищ, які експлуатуються тривалий час і становлять значну частину активів "Укрнафти", управління пластовою енергією є одним із ключових технологічних напрямів", – пояснили у компанії.

У процесі експлуатації тиск у пласті природно знижується. Водночас технології підтримки пластового тиску (ППТ) дозволяють управляти цим процесом за рахунок закачування води, газу та інших безпечних для довкілля засобів. Вказане допомагає підтримувати енергію пласта, покращувати витіснення нафти до свердловин та підвищувати коефіцієнт нафтовилучення.

"Для "Укрнафти" це частина системної технологічної модернізації розробки родовищ. Наше завдання – точніше управляти процесами у пласті та ефективніше використовувати потенціал наявної ресурсної бази", – зазначив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

Наразі ППТ застосовується на 19 родовищах компанії. З грудня 2022 року по вересень 2026 року команда провела комплексний аналіз цього напряму на 16 родовищах. На п'яти було встановлено сучасне обладнання для обліку закачування, ще на трьох застосували потоковідхиляючі композиції у п'яти нагнітальних свердловинах.

"Практичний ефект проведеної оптимізації за цей період становив 7,2 тис. тонн додатково видобутої нафти", – доповнив Кукура.

Наступний етап – застосування більш складних технологічних рішень. До 2030 року компанія планує реалізувати три ключові проєкти: створити ППТ на одному з найперспективніших родовищ компанії, розширити наявну систему на іншому та застосувати полімерне заводнення на одному з експлуатаційних об'єктів.

За розрахунками компанії, сукупний ефект від цих проєктів може становити близько 100 тис. тонн додатково вилученої нафти протягом п'яти років після їх реалізації.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

Компанія видобуває вуглеводні на 1 789 нафтових та 167 газових свердловинах.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує близько 650 АЗК та входить до трійки лідерів за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.