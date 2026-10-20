ПриватБанк приєднався до держпрограми підтримки розподіленої генерації

ПриватБанк ухвалив рішення про приєднання до державної програми часткової компенсації процентних ставок за кредитами середньому та великому бізнесу на проєкти розподіленої генерації, відновлення інфраструктури та розвиток переробної промисловості, повідомила пресслужба фінустанови у вівторок.

За умовами програми держава компенсує 5,5 процентного пункту річних від базової ставки банку, максимальний розмір якої становить 18% річних. Сума кредиту становить від 100 млн грн до 1 млрд грн, а для компаній, що працюють на територіях активних або можливих бойових дій, мінімальний розмір фінансування знижено до 30 млн грн.

"Ми вже готові розглядати звернення від потенційних учасників, які прагнуть реалізовувати такі проєкти", – зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Кошти за програмою можуть спрямовуватися на проєкти розподіленої генерації, підвищення стійкості паливної інфраструктури, будівництво та відновлення пошкоджених або знищених об'єктів генерації, паливної і складської логістичної інфраструктури та основних засобів переробних підприємств.

Програма також передбачає фінансування інвестиційних проєктів переробної промисловості та оборотного капіталу підприємств оптової й роздрібної торгівлі для відновлення і поповнення втрачених або пошкоджених через війну товарних запасів.

Банк повідомив, що умови фінансування передбачають можливість відстрочки платежів до року та комісії до 1%, а звернутися за кредитом можна до 15 травня 2027 року.

Державну програму було запроваджено постановою Кабінету міністрів №594 від 29 квітня 2026 року. Спочатку вона була зосереджена на проєктах розподіленої генерації, однак у вересні на тлі посилення російських атак уряд розширив її умови та напрями фінансування.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року становили 983,82 млрд грн (22,8% від загального обсягу). Кредитний портфель банку за вісім місяців року зріс на 29,2% – до 212,66 млрд грн.

Джерело: https://privatbank.ua/news/2026/10/20/privatbank-priyednuyetsya-do-derzhavnoji-programi-pidtrimki-rozpodilenoji-generaciji-ta-vidnovlennya-biznesu