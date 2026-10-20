НКРЕКП дозволила залучати для балансування енергосистеми всю генерацію незалежно від місця її розташування

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), на засіданні у вівторок прийняла рішення щодо розширення можливості залучення генеруючих потужностей з усієї Об'єднаної енергетичної системи України для можливості балансування та підвищення стійкості ОЕС.

"Погоджені зміни розширюють можливості участі в аукціонах оператора системи передачі (НЕК "Укренерго" – ІФ-У) для постачальників допоміжних послуг, які мають генеруючі потужності, незалежно від місця їх розташування в межах ОЕС України", – повідомив регулятор у вівторок.

НКРЕКП закріпила вказане рішення шляхом погодження відповідних змін до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України, а саме забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання).

Також змінами передбачено застосування Тимчасового порядку в період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування.

"Вказане дає змогу залучати ширше коло доступних потужностей для врегулювання системних і балансових обмежень, зокрема в окремих дефіцитних енерговузлах", – пояснили в комісії.

Розширення можливостей залучення генерації має сприяти зменшенню обсягів можливих обмежень електропостачання споживачів та підтриманню надійної роботи енергосистеми.

Як зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко, комісія своїм попереднім рішенням на минулому засіданні дозволила надавати допоміжні послуги для "Укренерго" когенераційним установкам Києва та області. Відповідно до порядку придбання допоміжної послуги, "Укренерго" компенсує газотурбінним та газопоршневим установкам різницю між визначеною регуляторно та ринковою ціною електроенергії на спотовому ринку.

"Зазначену послугу сьогоднішнім рішенням ми розповсюдимо на територію всієї України для того, щоб всі когенераційні установки могли працювати і надавати послугу "Укренерго" і приймати участь у відповідних аукціонах. Це має посилити надійність енергосистеми", – зазначив Власенко.

Рішення НКРЕКП ухвалено в умовах масованих ракетно-дронових атак РФ на енергетичну інфраструктуру та сезонного зростання споживання електроенергії. Пошкодження електричних мереж спричиняють локальні обмеження в окремих регіонах та енерговузлах, що посилює потребу в достатніх резервах генерації.

Джерело: https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-rozshyryla-mozhlyvosti-zaluchennia-heneratsii-dlia-pidvyshchennia-stiikosti-enerhosystemy