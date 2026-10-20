Варшавська фондова біржа призупинила торги акціями "Астарти" через падіння їх курсу на 19,1%

Варшавська фондова біржа (WSE) у вівторок призупинила торги акціями українського агрохолдингу "Астарта" після того, як з початку дня їх курс обвалився на 19,14% – з PLN37,25 до PLN30,2.

Згідно із біржовою інформацією, останній раз так дешево акції "Астарти" коштували у вересні 2024 року, тоді як у травні цього року їх ціна навіть перевищувала PLN60.

За даними біржі, обсяг торгів акціями "Астарти" до призупинення склав PLN1,52 млн.

Індекс українських акцій WIG-Ukraine з відкриття торгів у вівторок впав на 3,38%, тоді як основний індекс Варшавської біржі WIG20 – на 1,24%. У тому числі акції агрохолдингу ІМК подешевшали на 9,21%, "Агротону" – на 1,63%, KSG Agro – на 1,37% та "Мілкіленд" – на 1,19%.

Як повідомлялося, агрохолдинг "Астарта" у першій половині 2026 році отримав EUR14,07 млн чистого збитку порівняно із EUR42,27 млн чистого прибутку за аналогічний період минулого року. Якщо у січні-червні минулого року всі сегменти принесли чистий прибуток, то цього року в кожному з них був зафіксований збиток: у виробництві цукру замість прибутку EUR8,35 млн збиток EUR3,83 млн, у рослинництві прибуток у EUR20,07 млн змінився збитком EUR3,76 млн, у вирощування великої рогатої худоби – замість прибутку EUR10,68 млн збиток EUR2,41 млн, у переробці сої прибуток у замість прибутку EUR5,84 млн змінився збитком EUR2,27 млн.

Консолідований дохід "Астарти" за перше півріччя цього року скоротився лише на 0,1% – до EUR226,47 млн, експортні продажі склали 62% проти 61% у першому півріччі минулого року.

За поточною ціною на WSE капіталізація "Астарти" складає PLN755 млн ($193,5 млн за поточним курсом).