ПриватБанк втретє за місяць виставив "Дніпро-Арену" на продаж, знизивши стартову ціну до 111,27 млн грн

ПриватБанк втретє за місяць виставив на відкритий аукціон у системі "Prozorro.Продажі" стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу у Дніпрі, знизивши стартову ціну до 111,27 млн грн без ПДВ, повідомила пресслужба фінустанови.

Аукціон заплановано на 27 жовтня у форматі трираундового англійського аукціону, гарантійний внесок становить 5,56 млн грн, або 5% стартової ціни, мінімальний крок підвищення – 1,11 млн грн, або 1%.

Два попередні аукціони – 6 та 15 жовтня – не відбулися через відсутність заявок. Менше ніж за місяць стартова ціна комплексу знизилася на 29,44 млн грн, або на 20,9%.

До лота входять стадіон загальною площею 15,95 тис. кв. м, комплекс тренувальної бази площею 13,06 тис. кв. м та окреме крите футбольне поле площею 7,47 тис. кв. м.

"Дніпро-Арена" розрахована на 31 тис. глядачів, має VIP-ложу на 296 місць і ресторан на 550 місць. Футбольне поле розміром 105×68 м обладнане системами підігріву й автоматичного поливу та штучним освітленням.

До тренувальної бази входять чотири поля з натуральним покриттям, три відкриті поля зі штучним покриттям, крите поле з трибунами на 506 місць, котеджне містечко, спальний корпус, медико-реабілітаційний центр, басейн і тренажерну залу.

Земельні ділянки під об'єктами перебувають у комунальній власності. Деякими з них ПриватБанк користується на підставі договорів оренди, щодо однієї ділянки право користування перебуває на стадії оформлення.

Передача майна покупцю передбачена після отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію або висновку про відсутність його необхідності та після повного розрахунку за об'єкт.

До участі в аукціоні не допускаються особи, які перебувають під санкціями, пов'язані з юрисдикціями неприйнятно високого ризику, причетні до корупційних правопорушень, фінансування тероризму чи відмивання коштів.

Обмеження також поширюються на компанії з непрозорою структурою власності в офшорних юрисдикціях, а також осіб, приналежних до олігархів, колишніх керівників або власників ПриватБанку.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року становили 983,82 млрд грн (22,8% від загального обсягу).