Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

GORO завершив перший етап будівництва гондольної канатної дороги завдовжки 2,8 км на Львівщині

3 хв читати
Додати як джерело
GORO завершив перший етап будівництва гондольної канатної дороги завдовжки 2,8 км на Львівщині
Фото: GORO Mountain Resort

На території всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort, який будують у Славській громаді Львівської області, завершили бетонування фундаментів для всіх 15 опор майбутньої гондольної канатної дороги, повідомила пресслужба проєкту агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми завершили важливий етап будівництва – бетонування фундаментів для всіх 15 опор майбутньої гондоли. Це складні інженерні роботи в гірських умовах, де потрібно враховувати рельєф, геологію та особливості кожної ділянки. Попереду – встановлення металевих опор, монтаж станцій та технологічного обладнання Doppelmayr. Фактично ми переходимо від підготовки основи до формування самої канатної дороги", – зазначає Назар Яремчук, директор з управління проєктами GORO Mountain Resort.

Майбутня гондольна канатна дорога завдовжки 2,8 км, що стане першою в Україні, з'єднає нижню частину курорту з гірською інфраструктурою та забезпечить комфортний підйом у гори протягом усього року. Вона стане одним із ключових інфраструктурних об'єктів першої черги GORO.

Інвестиції в її будівництво перевищують EUR20 млн, а загальний обсяг інвестицій у розвиток GORO Mountain Resort оцінюється в $1,5 млрд.

На маршруті курсуватимуть 85 панорамних кабін, кожна з яких вміщуватиме до 10 пасажирів. Пропускна здатність канатної дороги становитиме до 2800 осіб на годину. Взимку гондольна дорога доставлятиме гостей до гірськолижних трас, а в теплу пору року – до байк-парку, до прогулянкових маршрутів, оглядових майданчиків та іншої інфраструктури на горі.

"Ми хочемо, щоб Карпати були доступними для відпочинку в будь-яку пору року, незалежно від того, чи людина приїхала кататися на лижах, гуляти горами або просто насолодитися краєвидами. Дев'ять хвилин комфортного підйому – і ти вже серед гір. Ми будуємо сучасну інфраструктуру, яка має зробити такий відпочинок зручним і доступним для якомога більшої кількості людей", – пояснив CEO GORO Mountain Resort Володимир Гаразд, слова якого наведено в повідомленні.

Реалізація проєкту потребувала комплексної інженерної підготовки: команда дослідила ґрунти на несучу здатність і облаштувала необхідні під'їзні дороги для доставки конструкцій та обладнання до будівельних майданчиків. Кожна з 15 опор має індивідуальне проєктне рішення, розроблене з урахуванням рельєфу, геологічних умов і розрахункових навантажень на фундамент.

Технологічним партнером проєкту є австрійська Doppelmayr Group – провідний світовий виробник канатних транспортних систем. На GORO встановлять сучасну гондольну систему покоління D-Line, яка вперше з'явиться в Україні.

Тестовий запуск канатної дороги запланований на початок 2027 року. Після завершення випробувань вона стане доступною для гостей курорту.

GORO Mountain Resort – всесезонний гірський курорт, який будується у Славській громаді Львівської області. Відкриття першої черги заплановане на липень 2027 року. Загальна площа курорту становитиме близько 1200 га. Проєкт передбачає створення сучасної гірської інфраструктури з 41 лижною трасою загальною протяжністю 75 км, двома гондольними та 11 крісельними канатними дорогами, а також готелями, ресторанами, відпочинковими й культурно-освітніми просторами.

#гондольна #карпати #дорога #канатна #goro_mountain_resort
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про "чудову розмову" у суботу із головою Національного бан…

Читати
Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання…

Читати