GORO завершив перший етап будівництва гондольної канатної дороги завдовжки 2,8 км на Львівщині

На території всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort, який будують у Славській громаді Львівської області, завершили бетонування фундаментів для всіх 15 опор майбутньої гондольної канатної дороги, повідомила пресслужба проєкту агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми завершили важливий етап будівництва – бетонування фундаментів для всіх 15 опор майбутньої гондоли. Це складні інженерні роботи в гірських умовах, де потрібно враховувати рельєф, геологію та особливості кожної ділянки. Попереду – встановлення металевих опор, монтаж станцій та технологічного обладнання Doppelmayr. Фактично ми переходимо від підготовки основи до формування самої канатної дороги", – зазначає Назар Яремчук, директор з управління проєктами GORO Mountain Resort.

Майбутня гондольна канатна дорога завдовжки 2,8 км, що стане першою в Україні, з'єднає нижню частину курорту з гірською інфраструктурою та забезпечить комфортний підйом у гори протягом усього року. Вона стане одним із ключових інфраструктурних об'єктів першої черги GORO.

Інвестиції в її будівництво перевищують EUR20 млн, а загальний обсяг інвестицій у розвиток GORO Mountain Resort оцінюється в $1,5 млрд.

На маршруті курсуватимуть 85 панорамних кабін, кожна з яких вміщуватиме до 10 пасажирів. Пропускна здатність канатної дороги становитиме до 2800 осіб на годину. Взимку гондольна дорога доставлятиме гостей до гірськолижних трас, а в теплу пору року – до байк-парку, до прогулянкових маршрутів, оглядових майданчиків та іншої інфраструктури на горі.

"Ми хочемо, щоб Карпати були доступними для відпочинку в будь-яку пору року, незалежно від того, чи людина приїхала кататися на лижах, гуляти горами або просто насолодитися краєвидами. Дев'ять хвилин комфортного підйому – і ти вже серед гір. Ми будуємо сучасну інфраструктуру, яка має зробити такий відпочинок зручним і доступним для якомога більшої кількості людей", – пояснив CEO GORO Mountain Resort Володимир Гаразд, слова якого наведено в повідомленні.

Реалізація проєкту потребувала комплексної інженерної підготовки: команда дослідила ґрунти на несучу здатність і облаштувала необхідні під'їзні дороги для доставки конструкцій та обладнання до будівельних майданчиків. Кожна з 15 опор має індивідуальне проєктне рішення, розроблене з урахуванням рельєфу, геологічних умов і розрахункових навантажень на фундамент.

Технологічним партнером проєкту є австрійська Doppelmayr Group – провідний світовий виробник канатних транспортних систем. На GORO встановлять сучасну гондольну систему покоління D-Line, яка вперше з'явиться в Україні.

Тестовий запуск канатної дороги запланований на початок 2027 року. Після завершення випробувань вона стане доступною для гостей курорту.

GORO Mountain Resort – всесезонний гірський курорт, який будується у Славській громаді Львівської області. Відкриття першої черги заплановане на липень 2027 року. Загальна площа курорту становитиме близько 1200 га. Проєкт передбачає створення сучасної гірської інфраструктури з 41 лижною трасою загальною протяжністю 75 км, двома гондольними та 11 крісельними канатними дорогами, а також готелями, ресторанами, відпочинковими й культурно-освітніми просторами.