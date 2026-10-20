"Метінвест Політехніка" розробив інструмент зменшення платежів СВАМ через використання біометану замість природного газу

Гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" розробив практичний інструмент, який допомагає бізнесу оцінювати економічну вигоду від використання біометану замість природного газу та зменшення платежів у рамках запровадження ЄС механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM).

Згідно з інформацією університету, досвід "Метінвест Політехніки" зі зменшення платежів CBAM за металопродукцію представили в Йорданії: результати дослідження представили на міжнародній конференції ICSIE 2026, яка об'єднала дослідників із 45 країн світу.

"Ми представили не просто ідею використання біометану, а готовий інструмент для економічних розрахунків. Він допомагає визначити, коли перехід на альтернативне паливо справді вигідний з урахуванням платежів CBAM. Особливо цікаво, що ця проблема актуальна не лише для України. Йорданія та інші країни, які експортують продукцію до ЄС, стикаються з подібними викликами. Тому наше дослідження викликало інтерес і стало приводом для міжнародної дискусії", – пояснив аспірант "Метінвест Політехніки" Ігор Навольнєв, який представив міжнародній науковій спільноті результати дослідження, проведеного спільно з науковцями університету Вадимом Бурком і Володимиром Кухарем.

Роботу виконано за завданням дирекцій з технічного розвитку та з технології і якості групи "Метінвест". Її головна мета – знайти економічно вигідні способи скорочення вуглецевого сліду металопродукції та зменшення платежів за європейським CBAM.

В повідомленні зазначається, що CBAM змінює правила міжнародної торгівлі: для експортерів сталі до ЄС дедалі більшого значення набувають не лише ціна та якість продукції, а й викиди CO2 під час її виробництва.

Команда проаналізувала 16 сценаріїв енергетичного переходу на 2026-2034 роки й визначила умови, за яких використання екологічного біометану замість природного газу може забезпечити економічну вигоду. В рамках дослідження науковці розробили готову розрахункову модель для бізнесу, яка враховує ціни на паливо, вуглецеві платежі та регуляторні. Це дозволяє підприємствам заздалегідь оцінювати витрати, порівнювати альтернативи та ухвалювати обґрунтовані рішення щодо декарбонізації.

Розроблена модель демонструє, як конкретне завдання підприємство перетворюється на інструмент для управління витратами, оцінювання ефективності декарбонізації та зменшення фінансових ризиків CBAM.

Конференцію ICSIE 2026 організував Університет Ярмук за підтримки IEEE – однієї з найавторитетніших міжнародних організацій у сфері інженерії та технологій. Її програма охопила 12 наукових напрямів – від штучного інтелекту до відновлюваної енергетики. Матеріали конференції передбачено до публікації в цифровій бібліотеці IEEE Xplore з подальшим індексуванням у міжнародній наукометричній базі Scopus.

Як повідомлялося, українська металургія знаходиться в критичному становищі через обстріли, зупинку підприємств, а також запровадження ЄС квот на поставки металопродукції та екологічне мито CBAM.