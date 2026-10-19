"Нафтогаз" отримав квоту на будівництво ВЕС 300 МВт за результатами "зеленого" аукціону – глава компанії

НАК "Нафтогаз України" стала переможцем аукціону з розподілу річної квоти підтримки для об'єктів електроенергетики, що виробляють електроенергію з вітру (так звані "зелені" аукціони) та збудує 300 МВт ВЕС, повідомив тво голови правління компанії Сергій Федоренко.

"Нові вітрові електростанції Групи Нафтогаз збільшать частку відновлювальної генерації та посилять енергетичну безпеку країни. Це логічний крок в рамках реалізації прийнятої стратегії декарбонізації "Нафтогазу", – написав він у Facebook у понеділок увечері.

Федоренко додав, що водночас це також важливий крок до модернізації всієї української енергетики, а також її подальшої інтеграції до європейського енергетичного ринку.

Глава "Нафтогазу" звернув увагу, що завдяки конкуренції середня ціна пропозицій вийшла на 26% меншою від стартової ціни конкурсу, а попит, який заявили дев'ять компаній з 93 заявками, майже вдвічі перевищив доступну квоту.

Як повідомлялося, на "зеленому" аукціоні на будівництво нових ВЕС 700 МВт 30 вересня перемогли вісім учасників, які запропонували ціну електроенергії 2,98-7,4 євроцента за кВт*год проти максимальної аукціонної 8 євроцентів за кВт*год.

Згідно з протоколом аукціону, найбільшу квоту отримала Група "Нафтогаз" з проєктом на 300 МВт з ціною продажу е/е 2,98-5,47 євроцентів за кВт*год.

Переможцями також стали:

ТОВ "Арцизька ВЕС", "Арцизька ВЕС-2" та "Кілійська ВЕС" групи Elementum Energy – всього три проєкти загальною потужністю 57,6 МВт з ціною 5,95 євроцента/кВт*год;

ТОВ "Мости Одеси 1" (дочка польської групи Mosty) – 162 МВт за ціною 7 євроцентів/кВт*год;

ТОВ "Овід Норс" – 28 МВт з ціною 7,11 євроцента/кВт*год;

ТОВ "Прайм Сторедж Сістем" – 80 МВт з ціною 7,20 євроцента/кВт*год;

ТОВ "Енерджі РТБ 9" (дочка Kernel) – 72,4 МВт з ціною 7,40 євроцента/кВт*год.

Енергохолдинг ДТЕК подавався на аукціон своєю майбутньою Полтавською ВЕС (очікувана потужність 650 МВт), але не став переможцем з ціною 7,48 євроцентів за кВт*год.

Після завершення аукціону його організатор АТ Гарантований покупець мав протягом десяти робочих днів перевірити документи учасників відповідно до критеріїв, визначених порядком проведення аукціону, і остаточно оголосити переможців. Станом на вечір понеділка, в системі Прозорро.Продажі очікується публікування протоколу.

Суть аукціону полягає у тому, що держава буде викуповувати вироблену станціями на ВДЕ е/е за ціною, визначеною в його ході.

25 вересня 2026 року відбулися аукціони з розподілу квоти підтримки СЕС (50 МВт) та СЕС разом з установкою зберігання енергії (100 МВт).