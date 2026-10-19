Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Видатки загального фонду держбюджету України у вересні-2026 скоротилися на 2,9% до вересня-2025

3 хв читати
Додати як джерело
Видатки загального фонду держбюджету України у вересні-2026 скоротилися на 2,9% до вересня-2025

Загальні видатки загального фонду державного бюджету України у вересні 2026 року в умовах введених обмежень та пріоритезації скоротилися до 303,5 млрд грн порівняно із 312,6 млрд грн у вересні минулого року та 396 млрд грн – у серпні цього, повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

Згідно із його даними, видатки на безпеку і оборону минулого місяця впали до 163,6 млрд грн з 210,8 млрд грн у вересні минулого, витрати на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (частина з них врахована у попередній статті) – до 93,7 млрд грн зі 135,2 млрд грн, на субсидії та поточні трансферти підприємствам – до 30,2 млрд грн з 55,1 млрд грн.

Загальна сума касових за січень-вересень 2026 року сягнула 3,28 трлн грн, що на 457,5 млрд грн, або на 16,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, зазначив Мінфін.

Він уточнив, що видатки на безпеку і оборону за 9 місяців сягнули 2,01 трлн грн (торік – 1,78 трлн грн), або 61,2% (63,3%) від усіх видатків загального фонду.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями – 1 млрд 237,5 млрд грн, або 37,8% всіх видатків за дев'ять місяців. Порівняно з торішнім аналогічним періодом ці витрати зросли на 107,5 млрд грн, або на 9,5%.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) пішло за дев'ять місяців цього року 535,7 млрд грн, або 16,4% загального обсягу видатків. Це на 60,8 млрд грн, або на 12,8% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі у вересні цього року на ці цілі було спрямовано 61,1 млрд грн проти 55,1 млрд грн у вересні минулого.

Витрати на субсидії та поточні трансферти підприємствам у січні-вересні цього року становили 483,1 млрд грн, або 14,7% загального обсягу видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ці витрати зросли на 136,0 млрд грн, або на 39,2%.

Оплата використання товарів і послуг за дев'ять місяців цього року склала 436,1 млрд грн, або 13,3% загального обсягу видатків, що на 38,8 млрд грн, або на 9,8% більше, аніж за дев'ять місяців минулого року. У вересні цього року ці витрати також збільшилися – на 18,5%, до 63,5 млрд грн.

Окрім того 275,7 млрд грн пішло на обслуговування державного боргу, або 8,4% загального обсягу. Витрати проти аналогічного періоду минулого року зросли на 29,4 млрд грн, або на 11,9%, у тому числі у вересні-2026 – на 93,8%, до 25,2 млрд грн.

Нарешті ще 222,4 млрд грн було спрямовано на трансферти місцевим бюджетам, або 6,8% загального обсягу. Це на 83 млрд грн, або на 59,6% більше, аніж за дев'ять місяців 2025 року, зокрема у вересні зростання становило 37,5% – до 22 млрд грн.

Мінфін нагадав, що доходи загального фонду держбюджету у вересні цього року впали до вересня минулого на 6,0% – до 195,9 млрд грн, але за дев'ять місяців становили 2,49 трлн грн, що на 29,7% більше порівняно із доходами за дев'ять місяців минулого року.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.

 

Автор

Редактор · від економіки до політики
#держбюджет #видатки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про "чудову розмову" у суботу із головою Національного бан…

Читати
Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання…

Читати