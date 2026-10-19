Видатки загального фонду держбюджету України у вересні-2026 скоротилися на 2,9% до вересня-2025

Загальні видатки загального фонду державного бюджету України у вересні 2026 року в умовах введених обмежень та пріоритезації скоротилися до 303,5 млрд грн порівняно із 312,6 млрд грн у вересні минулого року та 396 млрд грн – у серпні цього, повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

Згідно із його даними, видатки на безпеку і оборону минулого місяця впали до 163,6 млрд грн з 210,8 млрд грн у вересні минулого, витрати на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (частина з них врахована у попередній статті) – до 93,7 млрд грн зі 135,2 млрд грн, на субсидії та поточні трансферти підприємствам – до 30,2 млрд грн з 55,1 млрд грн.

Загальна сума касових за січень-вересень 2026 року сягнула 3,28 трлн грн, що на 457,5 млрд грн, або на 16,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, зазначив Мінфін.

Він уточнив, що видатки на безпеку і оборону за 9 місяців сягнули 2,01 трлн грн (торік – 1,78 трлн грн), або 61,2% (63,3%) від усіх видатків загального фонду.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями – 1 млрд 237,5 млрд грн, або 37,8% всіх видатків за дев'ять місяців. Порівняно з торішнім аналогічним періодом ці витрати зросли на 107,5 млрд грн, або на 9,5%.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) пішло за дев'ять місяців цього року 535,7 млрд грн, або 16,4% загального обсягу видатків. Це на 60,8 млрд грн, або на 12,8% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі у вересні цього року на ці цілі було спрямовано 61,1 млрд грн проти 55,1 млрд грн у вересні минулого.

Витрати на субсидії та поточні трансферти підприємствам у січні-вересні цього року становили 483,1 млрд грн, або 14,7% загального обсягу видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ці витрати зросли на 136,0 млрд грн, або на 39,2%.

Оплата використання товарів і послуг за дев'ять місяців цього року склала 436,1 млрд грн, або 13,3% загального обсягу видатків, що на 38,8 млрд грн, або на 9,8% більше, аніж за дев'ять місяців минулого року. У вересні цього року ці витрати також збільшилися – на 18,5%, до 63,5 млрд грн.

Окрім того 275,7 млрд грн пішло на обслуговування державного боргу, або 8,4% загального обсягу. Витрати проти аналогічного періоду минулого року зросли на 29,4 млрд грн, або на 11,9%, у тому числі у вересні-2026 – на 93,8%, до 25,2 млрд грн.

Нарешті ще 222,4 млрд грн було спрямовано на трансферти місцевим бюджетам, або 6,8% загального обсягу. Це на 83 млрд грн, або на 59,6% більше, аніж за дев'ять місяців 2025 року, зокрема у вересні зростання становило 37,5% – до 22 млрд грн.

Мінфін нагадав, що доходи загального фонду держбюджету у вересні цього року впали до вересня минулого на 6,0% – до 195,9 млрд грн, але за дев'ять місяців становили 2,49 трлн грн, що на 29,7% більше порівняно із доходами за дев'ять місяців минулого року.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.