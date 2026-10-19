Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Кабмін розширив антикризовий енергетичний штаб напрямками тепло-, водопостачання, транспорту та зв'язку

1 хв читати
Додати як джерело
Кабмін розширив антикризовий енергетичний штаб напрямками тепло-, водопостачання, транспорту та зв'язку

Кабінет Міністрів розширив штаб з подолання надзвичайних ситуацій в енергетиці напрямами тепло- та водопостачання, а також транспорту та електронних комунікаційних мереж.

Відповідне рішення уряд закріпив постановою №1292 від 16 жовтня 2026 року "Про внесення змін до своєї постанови від 15 січня 2026 р. №39.

Згідно з новим документом, утворено спільний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах, системах теплопостачання, водопостачання, водовідведення та інженерно-транспортної інфраструктури, а також в електронних комунікаційних мережах, інфраструктурі широкосмугового доступу до інтернету та центрах обробки даних.

Як повідомлялося, штаб з подолання НС в енергетиці очолює перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Відповідно до змін, він стане співголовою спільного штабу за своїм напрямом. Іншими двома співголовами штабу стануть міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту (Микола Калашник – ЕР), якого призначено керівником робіт з ліквідації наслідків НС в системах тепло-, водопостачання, водовідведення та інженернотранспортної інфраструктури, а також міністр цифрової трансформації (Оксана Ферчук – ЕР), який керуватиме роботами в електронних комунікаційних мережах, інфраструктурі широкосмугового доступу до Інтернету та центрах обробки даних.

Автор

Редактор · Енергетика
#штаб #розширення #антикризовий
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

МВФ підтвердив непохитну підтримку України та важливість реформ та партнерів – директорка-розпорядниця

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила про "чудову розмову" у суботу із головою Національного бан…

Читати
Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Зеленський закликав ЄС вирішити питання заморожених активів РФ, щоб не допустити їх повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу забезпечити захист усієї суми заморожених російських активів і знайти механізм їх використання…

Читати