Кабмін розширив антикризовий енергетичний штаб напрямками тепло-, водопостачання, транспорту та зв'язку

Кабінет Міністрів розширив штаб з подолання надзвичайних ситуацій в енергетиці напрямами тепло- та водопостачання, а також транспорту та електронних комунікаційних мереж.

Відповідне рішення уряд закріпив постановою №1292 від 16 жовтня 2026 року "Про внесення змін до своєї постанови від 15 січня 2026 р. №39.

Згідно з новим документом, утворено спільний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах, системах теплопостачання, водопостачання, водовідведення та інженерно-транспортної інфраструктури, а також в електронних комунікаційних мережах, інфраструктурі широкосмугового доступу до інтернету та центрах обробки даних.

Як повідомлялося, штаб з подолання НС в енергетиці очолює перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Відповідно до змін, він стане співголовою спільного штабу за своїм напрямом. Іншими двома співголовами штабу стануть міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту (Микола Калашник – ЕР), якого призначено керівником робіт з ліквідації наслідків НС в системах тепло-, водопостачання, водовідведення та інженернотранспортної інфраструктури, а також міністр цифрової трансформації (Оксана Ферчук – ЕР), який керуватиме роботами в електронних комунікаційних мережах, інфраструктурі широкосмугового доступу до Інтернету та центрах обробки даних.