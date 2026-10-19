НБУ виніс NovaPay письмове застереження через порушення вимог до внутрішнього контролю

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ "НоваПей" (ТМ NovaPay) захід впливу у вигляді письмового застереження через порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, повідомив регулятор у понеділок.

За даними Нацбанку, порушення стосувалися організації та забезпечення належного функціонування системи внутрішнього контролю й управління ризиками, зокрема контролю за дотриманням пруденційних нормативів і достовірністю інформації, яку компанія подавала регулятору.

Рішення про письмове застереження комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 16 жовтня за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю компанії. Усунути виявлені порушення компанія повинна впродовж щонайбільше 30 календарних днів від дати, коли вона отримає це рішення.

"NovaPay вживатиме необхідних заходів для усунення зауважень регулятора у встановлений строк. Ми працюємо над удосконаленням внутрішнього контролю та управління ризиками, зокрема щодо дотримання пруденційних нормативів і достовірності інформації, яку подаємо НБУ", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресцентрі компанії.

У "НоваПей" додали, що для компанії важливо забезпечувати належний рівень контролю за всіма процесами та дотримуватися вимог законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку.

Як повідомлялося, у травні 2026 року НБУ застосував до "НоваПей" за порушення вимог платіжного законодавства два штрафи на 4,88 млн грн і 3,12 млн грн. Тоді компанія повідомила агентству, що не оскаржуватиме рішення та сплатить їх.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти".

У 2023 році компанія першою серед небанківських фінансових установ в Україні отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати платіжні картки.

У першому півріччі 2026 року обсяг переказів через NovaPay зріс на 41% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 391 млрд грн, а їх кількість – на 12%, до 258 млн. За цей період компанія сплатила 905 млн грн податків і зборів, що на 19% більше, ніж роком раніше.