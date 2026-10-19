Гіпермаркет "Велмарт" готується відновити роботу у рівненському ТЦ "Екватор"

Гіпермаркет "Велмарт" завершує відновлювальні роботи у ТЦ "Екватор" у Рівному, який постраждав від російської атаки 16 жовтня.

"Наразі у магазині "Велмарт" тривають завершальні роботи із забезпечення електропостачання торговельного обладнання. Частина лінійних кас та кас самообслуговування вже готова до експлуатації", – повідомила пресслужба мережі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас зазначається, що на терміни відновлення роботи магазину впливають тривалі повітряні тривоги в Рівному. Персонал завершить необхідні підготовчі роботи для якнайшвидшого відкриття магазину, щойно дасть змогу зробити це безпекова ситуація в місті.

Як повідомлялося, ТЦ "Екватор" у Рівному 16 жовтня повідомив про призупинення роботи через падіння на його територію уламків ворожого БпЛА та наслідків пожежі, спричиненої цим.

Мережа "Велмарт" входить до мультибрендового холдингу Retail Group. Налічує 34 магазини у 18 містах України. Розвиває 10 власних торгових марок і має сім власних виробництв повного циклу: м'ясної і рибної продукції (охолодженої та копченої), кулінарії, випічки та кондитерських виробів.

Компанія також розвиває мережу сучасних фуд-кортів Graan Café у просторі супермаркетів "Велмарт" та напрям товарів для тварин "Пухнасті справи".

За даними аналітичної системи YouControl, за результатами 2025 року ТОВ "Фудком", яке розвиває мережу "Велмарт", збільшило чистий дохід на 18,7%, до 23,6 млрд грн, чистий прибуток – у 3,2 раза, до 378,6 млн грн.

Власником ТОВ "Фудком" вказано АТ "Рітейл Груп", кінцевим бенефіціаром – Роман Лунін.