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Економіка

Кабмін виділив 26,5 млн грн на купівлю 53 будинків для ВПО у сільській місцевості

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Кабмін виділив 26,5 млн грн на купівлю 53 будинків для ВПО у сільській місцевості

Кабінет міністрів України спрямував 26,5 млн грн субвенції на купівлю 53 будинків для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у сільській місцевості, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Кошти будуть розподілені між громадами для формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання у таких областях: Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Згідно з поточним розподілом найбільшу кількість будинків планують придбати в Київській області", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що це рішення не потребує додаткових витрат з державного бюджету, бо усі видатки здійснять у межах вже затвердженої бюджетної програми.

"Наше головне завдання – дати людям, які втратили свої домівки через війну, відчуття безпеки та дах над головою. Розподіл 26,5 мільйонів гривень субвенції дозволить громадам у сільській місцевості оперативно закупити житло для переселенців. Водночас у співпраці з партнерами залучаємо громадські організації до облаштування будиночків для створення гідних умов проживання", – додали у відомстві.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#впо #кошти #житло
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