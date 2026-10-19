Прем'єр закликає готуватися до значно складніших побутових обставин через нову тактику РФ

Українцям варто готуватися до складних побутових обставин цієї зими через посилення російських атак на системи життєзабезпечення населених пунктів, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Велика помилка тих, хто каже: "Ай, якось воно мине...", "Ай, так минулого разу казали...". Це некоректно і неправильно, бо тактика російського терору суттєво змінилася, і цього року вона може бути ще гірша (…) Відтак треба готуватися до набагато складніших побутових обставин", – розповів він в інтерв'ю BBC News Україна.

За словами прем'єра, росіяни спрямовують всі зусилля на знищення української інфраструктури та елементи життєзабезпечення через нездатність показати результати на полі бою. Він зазначив, що зараз ворог фокусується, зокрема, на системах водозабезпечення столиці.

"Світло і тепло ми вже проходили, а от на водозабезпечення у Києві зараз у росіян дуже активний фокус", – підкреслив прем'єр-міністр.

Корецький також закликав українців користуватися урядовими програмами підтримки енергетичної незалежності, які надають можливість придбати за пільгові кошти інвертори, сонячні батареї засоби зберігання електроенергії.

"Прошу, робіть. Я, наприклад, зробив це. Чи є в мене вода технічна? Так, є. Чи поставив я інвертор і батарею? Так, поставив ще, до речі, минулої зими, тому що не хочеться повторювати і власних, і загальних помилок, коли кожного разу зима приходить "неочікувано", – пояснив він.