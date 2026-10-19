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Економіка

Вартість оренди складів для логістів з літа зросла у 2-3 рази – Meest China

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Вартість оренди складів для логістів з літа зросла у 2-3 рази – Meest China

Основний тиск на собівартість логістики створює зростання орендних ставок, з літа вони підвищились у два-три рази, повідомила експертка з питань логістики у міжнародній поштово-логістичній компанії Meest China Тетяна Лис у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Найбільше за період з літа 2026 року зросла вартість оренди складів – подекуди втричі. Для власних цілей ми моніторимо ціни на складські приміщення в Київській області та на Заході України. Ще кілька років тому склад можна було орендувати за $3/кв.м, згодом ставки піднялися до $4-5. Сьогодні окремі пропозиції в Київській області сягають $12 за квадрат. Після ударів по складській інфраструктурі регіону вільних якісних площ стало значно менше, і власники приміщень диктують свої умови", – повідомила Лис.

Вона додала, що компанія продовжує перебудовувати логістичні маршрути, переносить склади з Київської області на захід України.

"Проте й там ситуація непроста: на площі великий попит, тож ціни зросли і там. Ще в серпні вартість складських приміщень категорії В-С подекуди сягала $5/кв.м. Наразі ціни зросли до $7 і вище", – повідомила вона.

Натомість, за словами експертки, вартість самого перевезення з літа суттєво не змінилася. Вона здебільшого залежить від цін на пальне та курсу валют, а за цими двома показниками великих коливань не було. Тому сьогодні основний тиск на собівартість логістики створюють саме склади, а не транспорт.

Лис нагадала, що осінній період традиційно є високим сезоном у логістиці, що супроводжується зростанням обсягів замовлень орієнтовно на 7-10% порівняно з літнім періодом та відповідним збільшенням операційного навантаження. Не став винятком і 2026 рік.

"Наше ключове завдання – забезпечити обробку більших обсягів замовлень без пропорційного зростання операційних витрат, підвищуючи продуктивність команд, зберігаючи якість сервісу та покращуючи маржинальність бізнесу", – окреслила вона пріоритети компанії у цій ситуації.

Компанія Meest China входить до холдингу Meest, працює на ринку міжнародних поштово-логістичних послуг з 2014 року та є наразі лідером у доставці з Китаю в Україну. Спеціалізація компанії – доставка товарів у форматі безмитних поштових посилок для особистого користування, а також доставка комерційних вантажів для бізнес-клієнтів. Має представництва та склади в Китаї та Україні. Наразі компанія доставляє вантажі з Китаю до близько 30 країн світу, з Кореї та Японії – до України, а також надає послуги фрахту для доставки по всьому світу.

#склади #оренда #логістика #meest_china
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